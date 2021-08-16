СВОИМИ СЛОВАМИ: Присаживайтесь, или Не надо паниковать от слова «парклет»

Даже и не знаю, что больше вызвало негодование у северян, - сама непривычная зона отдыха на улице Воровского или её иностранное название «парклет».

Но обо всем расскажу по порядку.

Недавно в центре города установили деревянный стол и скамейки, прямо напротив пиццерии и кафе. Такая конструкция именуется западным словом «парклет», и, как правило, размещается на автопарковке, чтобы выделить пространство для людей.

В соцсетях деревянное строение пользователи тут же активно принялись критиковать. Мол, слишком большой кусок отхватывает от тротуара, а зимой конструкцию и вовсе завалит снегом, и вообще, на неё будут садиться только маргинальные личности.

Я лично отправилась на Воровского, чтобы испытать новую зону отдыха, которую так невзлюбили. Сразу отмечу, что ни одного человека, злоупотребляющего запрещёнными или разрешёнными веществами, не заметила. Спокойно перевела дух на лавке с кофе-чаем и выпечкой, купленной в ближайшем общепите.

Недавно парклет украсили цветами. Переживать о местоположении конструкции также не стоит, ведь с наступлением холодов её уберут на зимовку, чтобы будущим летом она вновь смогла радовать жителей и гостей столицы Заполярья.