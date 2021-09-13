СВОИМИ СЛОВАМИ: Серого кардинала и «управленцев» выборными кампаниями - метлой из горадминистрации

Намедни стало известно, что сити-менеджер Евгений Никора отстранил от должности заместителя главы Виталия Розескула. Причина – интерес правоохранительных органов к деятельности серого кардинала, который со времен Савченко и Веллера отвечал за выборы и мобилизацию.

Я знаю о подвигах Виталия Петровича не больше вашего!У меня он ассоциируется с персонажем Веселчака У. Такой же себе на уме: «Мы не бандиты! Мы благородные пираты», - цитата пирата Весельчак У из м/ф «Тайна третьей планеты».

Судя по мемуарам мэра Субботина, к Розескулу уже были вопросы от силовиков в 2009 году, когда на покупку голосов избирателей собирались потратить несколько миллионов бюджетных рублей. Милиция блокировала штаб. Был изъят компьютер с чёрной бухгалтерией. Маячила уголовка по статье 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Тогда дело замяли. Но, судя по тому, что сегодня кабинет серого кардинала опечатан, ответить Розескулу на вопросы правоохранителей всё же придётся.

И Алексей Веллер тут вряд ли поможет!

«Меня уронили, шеф», - очередная цитата Весельчака У из м/ф «Тайна третьей планеты».

А вот председатель комитета по культуре Елена Наймушина отделалась лёгким испугом. Ей дали уволиться по собственному желанию. А жаль! Кульминацией карьеры Наймушиной стало изготовление фильма о Мурманске за 27 миллионов рублей, который так и не стал бестселлером, но заставил Веллера обливаться потом на детекторе лжи. А нас заставил думать, что подобные проекты позволяют выводить деньги из бюджета, в том числе на выборы.

А сегодня на «Телеграмме» канал «Насос 51» поделился слухами о том, что следующие на вылет из мэрии сотрудники комитета по образования Светлана Воробьева, Людмила Ананьина. И можно предположить, что причина та же: принуждение к голосованию за конкретных кандидатов. На этот раз в фавориты городских почему-то попали кандидаты от регионального отделения партии «Справедливая Россия»: Макаревич и кампания – всякие Черневы, Гисмеевы и иже с ними.

В группе «Подслушано в Мурманске» пишут, что работник детского сада номер 89 написал, как ему было велено ставить галку напротив фамилии Алмаза Гисмеева. А занимается мобилизацией «какая-то начальница из комитета по образованию Людмила Ананьина».

Охотно верю, так как моя мама, будучи врачом городской больницы, тоже голосовала за кикбоксера с отбитой головой, потому что ей так говорили. И я все время сокрушалась: «Как же так, мамочка, ты же интеллигентный человек, как ты можешь? А как же заповедь не навреди?».

Она только пожимала плечами: «Мне велели».

К счастью, медицину передали в область. А теперь образование и культура тоже может не опасаться прессинга. Никто вас не уволит!

А вот Розескулу, Наймушиной, Ананьиной и всем, кто понукал бюджетниками долгие годы, отольются наши слезки. Надеюсь!