СВОИМИ СЛОВАМИ: Спорт вне политики!

Но политики не смогли остаться в стороне, когда Мурманская область присоединилась в флешмобу в поддержку наших олимпийцев в Токио. Отличились бывшие и действующие сотрудники администраций и горсоветов двух муниципалитетов - Кировска и Апатитов.

Мы пристально изучили видеоролики, опросили наших коллег – журналистов, живущих в предгорье Хибин, и выяснили, что это не показуха, а чиновники и народные избранники не использовали допинг.

Например, бывший сити-менеджер Кировска Сергей Свинин – пловец со стажем. Он уже не первый год постит в своих соцсетях информацию о личных рекордах. Но говорят, что во время съёмок он их все побил, потому что снимали долго и дублей было много.

А вот глава наукограда Алексей Гиляров - реальный мастер спорта по борьбе. Правда, раньше он свою суперсилу не особо не афишировал, поэтому появились и вопросы, а кто у нас тут бежит!?

Депутат Антон Трушенков тоже мастер спорта. Руководит местным спорткомпелксом. Вадим Турчинов регулярно посещает тренажёрный зал…

Какие разряды у тех, кто оседлал коня настоящего и двухколесного, не смогла выяснить, но выглядели они в седлах убедительно.

А вот начальник муниципального комитета по образованию вызвал в свой адрес критику, поскольку шахматы не олимпийский вид спорта, как и роликовые коньки.

Эх, жалко, что мурманские градоначальники и депутаты пока не поучаствовали в олимпийском флешмобе. Не терпится узнать, кто из них чем занимается в свободное от политики и хозяйственных дел время. Может быть, они убедили бы и нас встать с диванов и оторваться от телевизора.