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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.22 12:00

СВОИМИ СЛОВАМИ: Теперь я точно знаю, что счастье - это не что-то готовое – Елена Граматчикова

А я-то думала, что другие сделают меня счастливой, что меня не будут обижать, что обо мне будут заботиться, что меня примут такой, какая есть. В осознанном возрасте, так и не научившись стоять на своём, бороться и сопротивляться, я могла лишь прятать эмоции и соответствовать ожиданиям родственников, друзей, мужа, начальства. Такая позиция доводила меня до депрессий, апатии. И я искренне не понимала от чего так.

Счастье — это не что-то готовое.

Оно происходит от ваших собственных действий.

(Далай-лама)

 

А я-то думала, что другие сделают меня счастливой, что меня не будут обижать, что обо мне будут заботиться, что меня примут такой, какая есть. В осознанном возрасте, так и не научившись стоять на своём, бороться и сопротивляться, я могла лишь прятать эмоции и соответствовать ожиданиям родственников, друзей, мужа, начальства. Такая позиция доводила меня до депрессий, апатии. И я искренне не понимала от чего так.

Здоровье ухудшилось, появилась хроническая болезнь. Ловила себя на мысли, что судьба поставила на мне крест. Очередная ругань с мужем закончилась скандалом, и я зимой выбежала на улицу. Было очень холодно. Я продрогла... И в голове возник вопрос: «Почему я вечно в режиме ожидания помощи и ни черта не делаю?». Может потому, что я хозяйка своему счастью? Меня охватила злость и негодование. На следующий день я прибежала в ЗАГС и подала на развод. Это стало первым шагом. Потом сменила работу. Во мне проснулось вдохновение. Набила пару татуировок, заплела дреды и буквально через месяц поставила брекеты в 28 лет. Мало кто меня поддержал, только и слышала:

- А зачем? И так хорошо.

- Ой, это же бесполезно в твоём возрасте!

- Как же это дорого и неудобно, зачем тебе эти мучения?

Я восприняла это как бессмысленный шум.

Я стала собой в полной мере, начала бороться, сопротивляться. Следующим шагом стало сокращение круга знакомых/друзей. Я стала неудобной. Встретила мужчину, а потом случилась трагедия, он умер у меня на глазах, а через месяц и единственная сестра. Думала, сойду с ума, вспомнила, как я только начала вставать с колен и не дала себе размякнуть, поэтому обратилась к психотерапевту. Я взяла себя в руки и погрузилась в книги по практической психологии. В итоге, с помощью упражнений, проработала те неприятные ситуации из детства и юности, которые влияли на взрослую жизнь. Начала вспоминать, а что же мне нравилось и чего хотелось. Появились новые увлечения, круг общения стал расти по принципу качества, а не количества. Появилось ощущение, что жизнь налаживается, впервые за долгое время.

Теперь я точно знаю, что счастье - это не что-то готовое. Оно происходит от моих действий. Я осознала, что себя можно только сделать, а уверенность в себе - это уже результат прилагаемых усилий.

Вспомните, кем вы хотели стать в детстве, что вам было интересно. Т.е. вновь познакомьтесь с собой, когда за плечами уже огромный багаж из опыта. Вновь узнайте себя, поймите, что нужно именно вам. Человек - это кладезь энергии, стоит лишь разобраться, чего действительно хочется, и двигаться в этом направлении. Да, это изменит вашу жизнь, привычные устои разрушатся. Вы начнёте делать то, чего раньше боялись, идти наперекор своим страхам. Только после знакомства с собой вы сможете взрастить уверенность в себе, своих действиях. Вы научитесь бороться, избавляться от ненужного. Вы будете сами управлять своей жизнью и делать себя счастливым.

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