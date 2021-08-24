СВОИМИ СЛОВАМИ: Урс Фишер «изрыгнул» «Большую глину №4»

Не секрет, что сейчас современным искусством можно оправдать любое «изрыгание» художника. В Москве навалили грандиозную, аж 12-метровую кучу. Общественность возмутилась: «Не Роден!». И сразу ассоциировала скульптуру с чьими-то фекалиями.

На самом деле арт-объект Урса Фишера именуется как «Большая глина №4». Алюминиевая копия повторяет положенные друг на друга куски глины, которые когда-то разминал скульптор.

Надо сказать, что самовыражение на грани провокации характерно для Фишера. Его персональную выставку однажды посещала и я. Чего только стоит его «унитаз», наполненный прекрасными фруктами. Он как бы намекает, что какие бы замечательные вещи мы ни ели, они всё равно окажутся в туалете. Неприятно? Но такова правда жизни.

А вообще художника может обидеть каждый. В Заполярье тоже есть свои самородки, например, дизайнер Вальченто с легендарными мухоморами, или создатель сада камней из Дровяного Генрих Боярович. Вот кто уж точно может взбудоражить северян.

А всем хейтерам я хочу напомнить, что в голове у каждого из нас то, что мы склонны видеть. И если везде мерещиться кусок испражнений или чего похлеще, то у меня для вас плохие новости.