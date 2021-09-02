СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка

Что такое коррупция? Правильно, это путать свою шерсть с государственной. Использовать в своих корыстных целях ресурсы материальные, административные и людские. Вот, например, Алексей Борисович Веллер гонял служебную машину в личных целях, а Алмаз Рафикович Гисмеев задействовал сотрудников дворца творчества «Лапландия», как бесплатную рабочую силу на строительстве своего загородного дома. А чего стесняться-то! Бюджет областной не оскудеет.

Светлана Кравченко, бывший помощник Алмаза Гисмеева: «Березовая роща. Он строил дом новый, этот микрорайон рядом с випами. Потом из теневых сторон он стал приглашать… На этих стройках использовались сотрудники дворца и это было серьёзным нарушением».

Стать во главе центра «Лапландия» было пределом мечтаний для тренера из спортшколы Алмаза Гисмеева. Подсидеть 87-летнего Виктора Величко ему помог случай. Говорят, министр образования и науки упал в обморок, когда ему представили нового директора областного учреждения, но делать было нечего. Всё-таки депутат облдумы и чемпион.

В политике Гисмеева всегда держали за дурочка, а здесь, в бывшем Дворце пионеров, он стал королём и окружил себя свитой.

Кто бывал в те годы в «Лапландии», помнят, какая там царила разруха. Это был не дворец, а «качалка» из 90-х. В обшарпанных интерьерах били боксерские груши и тягали железо. Зато в штате центра патриотического воспитания числились друзья, близкие и родственники депутата.

Ну, может быть он плохой хозяйственник, зато человек хороший, возразят мне некоторые зрители. Не уверена. О предательстве и страсти к доносительству Гисмеева слагают легенды. Но это уже другая история!