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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.22 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: «Веллеровки» и «подари «Арктику» - память о Алексее Веллере в Мурманске

Здравствуйте! Казалось бы, скромность должна украшать, но видимо, не в случае Алексея Борисовича Веллера. Буквально на днях в одном из Телеграмм-каналов Веллер похвастался заслугами близкой ему компании «АСМ»: гляньте, сколько объектов было построено, всё это «для» народа и «во благо», всё по правилам и по-честному.

Но, как отметили читатели социальной сети, это были не заново построенные объекты, а реконструкции того, что уже существовало. Но это нормально для политика – выдавать желаемое за действительное. Да и вот ещё что забавно, по словам Алексея Борисовича, ремонт здания на ул. Комсомольской, 10 в Мурманске– это единственный заказ города, в котором он принимал участие. Ну, все же мы понимаем, что на бумаге умные юристы могут изложить всё что угодно, да только суть от этого не поменяется. Взять для примера строительство социальных домов, тех самых, что в народе получили название «Веллеровки». И их тоже строила компания «АСМ», она же и продавала городу квартиры в этих домах. Прямо чудеса в решете!

А куда же исчезла гордость Мурманска? Объект в самом центре заполярной столицы, гордость советских строителей под названием гостиница «Арктика»? Ответ очень простой – подарена Александру Клячину, известному владельцу гостиничного бизнеса как в России, так и за рубежом. А схема очень простая. Руководство города в тот момент с радостью оставляет муниципалитету ничего не значащие 25% акций, теряет тем самым влияние на судьбу знакового места, которое строили наши отцы и деды. 75% достаются сети отелей «Азимут». Смеем предположить, что в виде благодарности за такую щедрость все та же компания «АСМ» получает подряд от Клячина на реконструкцию отеля. Да и само руководство города, скорее всего, не остаётся без щедрого, простите, подгона, предположим в виде четырёх миллионов евро, которые хранятся, например, в банках Лихтенштейна. Ну, а чтобы выглядело всё честно и прозрачно, цена на строительство как раз и завышается на те самые четыре миллиона. Абсолютно всё честно, и бескорыстно. Впрочем, так как и написал Алексей Борисович про участие в реконструкции века, под названием «Раздари «Арктику».

Впрочем, таких историй немало и у многих есть своё продолжение и сегодня.

Буквально утром, офис АО «Север» (компании, которая распоряжается имуществом города), посетили правоохранительные органы, изъяли компьютеры и документы. Кстати, офис АО «Север» находится по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 12, в здании, в строительстве которого принимала участие та самая организация «АСМ», принадлежавшая когда-то нынешнему депутату Государственной Думы Алексею Борисовичу Веллеру. Там тоже очень много интересных схем обогащения, о которых мы будем рассказывать в программе «Своими словами», а также покажем специальный репортаж со всеми подробностями.

До встречи на «Арктик-ТВ»!

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