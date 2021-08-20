СВОИМИ СЛОВАМИ: Время ЕБН, или песня «Перемен»

Ровно 30 лет назад ГКЧП СССР предприняло попытку госпереворота. Мне на тот момент было чуть больше 6 лет. Понимание того, что саундтреком моего детства можно было бы вполне назвать песню Цоя «Перемен», пришло гораздо позже.

Лично для меня 90-е ассоциируются с глотком свежего воздуха. Помнятся те самые, казалось бы, честные демократические выборы, когда дома в Мурмашах, в посёлке в котором я росла, были исписаны тремя буквами все стены. Нет, не теми о которых вы могли подумать. А «ЕБН» - инициалами будущего первого Президента России. Пиарщики того времени, надо сказать, были выдающимися, наверняка, вы и помните те легендарные предвыборные ролики, например, «Голосуй или проиграешь!».

Для меня президентский центр Бориса Ельцина, воздвигнутый в родном городе политика - в Екатеринбурге, это «остров свободы», который ассоциируется с переломной эпохой. Была там и я. Но, чтобы у вас не возникало позывов к критике, а личность Бориса Николаевича уж очень неоднозначная, отмечу, что было, то было. Любил бывший президент хлопнуть рюмочку другую, погонять мяч по корту и зажигательно станцевать перед избирателями...

В общем, если будете проездом в Свердловской области, непременно загляните в центр ЕБН. Но осторожно, по щеке может прокатиться скупая слеза ностальгии. Помните? Трансляции «Лебединого озера» на ТВ во времена августовского путча, тетрис и Сергея Минаева. Время хаоса и беспредела... Не спорю, но многие со мной согласятся, именно тогда мы смогли ощутить эмоциональный подъём, ощущение нового и полноту жизни.