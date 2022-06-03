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СВОИМИ СЛОВАМИ: Всегда хотелось быть полезной обществу, помогать людям - Альбина Рашидова

Волонтёрство для меня - не просто деятельность, а стиль жизни. Я занимаюсь волонтёрством, потому что хочу, чтобы мир вокруг нас стал лучше, чтобы каждый человек чувствовал себя нужным! В мире много злобы, несправедливости, болезней. Если каждый из нас захочет принести в него добро - хоть чуть–чуть, то он станет намного лучше. Самое ценное для меня - улыбки людей, которым я приношу радость, в этот момент я понимаю, что живу не зря.

Здравствуйте! Меня зовут Альбина Рашидова и я волонтёр.

Волонтёрство для меня - не просто деятельность, а стиль жизни. Я занимаюсь волонтёрством, потому что хочу, чтобы мир вокруг нас стал лучше, чтобы каждый человек чувствовал себя нужным!

В мире много злобы, несправедливости, болезней. Если каждый из нас захочет принести в него добро - хоть чуть–чуть, то он станет намного лучше. Самое ценное для меня - улыбки людей, которым я приношу радость, в этот момент я понимаю, что живу не зря.

Я пришла в волонтёрство потому, что мне всегда хотелось быть полезной обществу, помогать людям. Я раньше была стеснительным и зажатым человеком, так что это было своего рода испытанием, хотелось получить определенный опыт, который помог бы мне раскрыться.

Мой волонтёрский путь начался с посещения Благотворительной организации «Радуга» и знакомства с чудесной женщиной – руководителем, которая возглавляет эту организацию уже 30 лет. Она с первой встречи покорила меня своим неравнодушием, бьющейся ключом энергией, которая ни на минуту не угасает в ней и, конечно же, добротой своей души.

Я приняла участие в субботней акции «Пища Добра», во время которой люди готовят еду и развозят её подопечным «Радуги» - пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Затем провела мастер-класс по пластилинографии «Русская Матрёшка». Дети после мастер-класса смотрели на меня с такой благодарностью и любовью, что я поняла - это и есть главная награда для меня! Вот чего мне не хватало в жизни, ощущать себя полезной этому миру. И я погрузилась в волонтёрскую деятельность по полной.

Теперь я волонтёр в Центре развития волонтёрского движения и участвую в различных общественных мероприятиях. Недавно меня пригласили поработать гидом-волонтёром в проекте «Поезд Победы». Там я испытала незабываемые эмоции, видела слезы на глазах посетителей, которые погрузились в военную обстановку тех лет. «Поезд Победы» – это первая в мире экспозиция, размещенная в подвижном составе поезда, осуществляющем движение по всей стране. Формат экскурсии очень сильно отличается от привычного нам. Реальный эффект погружения в события создается за счёт обстановки, света, звука и повествования.

Впереди у нас много проектов, я не останавливаюсь на достигнутом и иду вперед! Сделайте добро и вы! Это прежде всего нужно вам, вы почувствуете, как меняетесь в лучшую сторону и будете гордиться собой! Именно так произошло и со мной.

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