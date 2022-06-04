СВОИМИ СЛОВАМИ: Я преодолела себя и страх смерти – Татьяна Щукина

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Последние 17 лет я хожу в походы и коллекционирую не вещи, а незабываемые впечатления. Как так получилось? В детстве я была очень тихой домашней девочкой, пока мои знакомые не позвали меня в лес с ночевкой, на которую я отправилась в резиновых сапогах, школьным рюкзаком и шерстяным одеялом. Друзья подшучивали на до мной весь поход, но за это время я поняла как много радости вокруг меня, которые непонятны тем, кто никогда не был в походе. И пусть первые походы не всегда проходят идеально, в памяти остаётся только хорошее.

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Последние 17 лет я хожу в походы и коллекционирую не вещи, а незабываемые впечатления. Как так получилось?

В детстве я была очень тихой домашней девочкой, пока мои знакомые не позвали меня в лес с ночевкой, на которую я отправилась в резиновых сапогах, школьным рюкзаком и шерстяным одеялом. Друзья подшучивали на до мной весь поход, но за это время я поняла как много радости вокруг меня, которые непонятны тем, кто никогда не был в походе. И пусть первые походы не всегда проходят идеально, в памяти остаётся только хорошее.

Походная жизнь всегда сближает людей, даже если это короткая 2-дневная вылазка. Некоторые люди в походах знакомятся и создают после этого семейные пары. Так случилось и со мной. В том походе я познакомилась со своим будущим мужем, а на день рождения он подарил мне настоящий туристический рюкзак.

Для второго похода, который состоялся в Хибины, я тщательно выбирала снаряжение, обошла все магазины, собирала информацию о маршруте … Я была уверена, что готова на 120%.

В тот роковой день мне предстояло преодолеть бурную порожистую горную реку Малая Белая. Я дошла до островка, разделяющего реку на две части и с ужасом увидела, что вторая часть водной артерии представляет собой каменистый участок с быстрым и бурным течение и порогами. Меня на столько сильно охватил жуткий страх, что я вцепилась руками и ногами в дерево и твердила только одно: «Я дальше не пойду. Я останусь умирать здесь». Простояв в оцепенении в обнимку с деревом некоторое время и перестав рыдать, я успокоилась и преодолела не только брод, Я преодолела себя и страх смерти.

В походе ещё сильнее начинаешь ценить простые вещи. Ты идёшь, мокрая, озябшая от ветра и дождя, атакуемая надоедливыми комарами, в треккинговых ботинках хлюпает вода и каждый шаг даёт знать о мозолях… А в голове лишь одна мысль – кружка горячего чая! И вот из последних сил ставишь лагерь и на костре кипятишь чай. Тепло постепенно растекается по телу, и простая кружка сладкого горячего ароматного чая согревает меня и душу. Ты промокшая, уставшая, голодная, но счастливая! Или после долгого перехода скидываешь со своих хрупких плеч 20 кг рюкзак и от лёгкости у тебя словно вырастают крылья, и ты можешь взлететь… И это невозможно передать словами, это можно только почувствовать…

Новым этапом для меня стало занятие альпинизмом. Я съездила в горы зимой на спортивные сборы и осталась живой, когда в 300 метрах от нас спустили лавину, залечила раны после того, как ледорубом рассекла лицо и чуть не лишилась пальцев, отморозив их в -28 градусов. Нельзя в полной мере оценить, как бывает хорошо, если не было плохо.

Поход – это повод собраться тёплой компанией друзей вдали от шума городов, в тишине горных вершин, прохладе дождя и под тихий шелест прибоя посидеть у костра под огромным звездным небом, возле излучающего ароматы котелка и спеть невпопад под гитару старые любимые песни, которые очищают засорившиеся за год уголки души.

Но это не только романтика в виде костра, отеля тысячи звезд, бескрайних просторов и белоснежных вершин. Да, это всё будет, но будьте готовы и к преодолению себя, мозолям, слезам и всему тому, что выпадет на вашу долю.

Красивые фотки в соцсетях – это приятный бонус, но не цель, поверьте мне. Главное в походе – это трудности разного характера и радость от их преодоления. Именно в таком походе человек оказывается на грани своих возможностей и с удивлением переступает её, открывая для себя новые горизонты.

Собирайте снаряжение не для кладовки. Собирайте снаряжение, чтобы ходить в походы и коллекционировать незабываемые впечатления!