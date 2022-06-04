ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Есть чему удивиться - самый длинный в мире стеклянный мост построили во Вьетнаме, а конкурс на самый большой живот провели в НикарагуаРоссия реконструирует порты Тикси и Диксон и разместит там боевые корабли — командующий СФ Александр Моисеев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.22 10:00

СВОИМИ СЛОВАМИ: Я преодолела себя и страх смерти – Татьяна Щукина

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Последние 17 лет я хожу в походы и коллекционирую не вещи, а незабываемые впечатления. Как так получилось? В детстве я была очень тихой домашней девочкой, пока мои знакомые не позвали меня в лес с ночевкой, на которую я отправилась в резиновых сапогах, школьным рюкзаком и шерстяным одеялом. Друзья подшучивали на до мной весь поход, но за это время я поняла как много радости вокруг меня, которые непонятны тем, кто никогда не был в походе. И пусть первые походы не всегда проходят идеально, в памяти остаётся только хорошее.

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Последние 17 лет я хожу в походы и коллекционирую не вещи, а незабываемые впечатления. Как так получилось?

В детстве я была очень тихой домашней девочкой, пока мои знакомые не позвали меня в лес с ночевкой, на которую я отправилась в резиновых сапогах, школьным рюкзаком и шерстяным одеялом. Друзья подшучивали на до мной весь поход, но за это время я поняла как много радости вокруг меня, которые непонятны тем, кто никогда не был в походе. И пусть первые походы не всегда проходят идеально, в памяти остаётся только хорошее.

Походная жизнь всегда сближает людей, даже если это короткая 2-дневная вылазка. Некоторые люди в походах знакомятся и создают после этого семейные пары. Так случилось и со мной. В том походе я познакомилась со своим будущим мужем, а на день рождения он подарил мне настоящий туристический рюкзак.

Для второго похода, который состоялся в Хибины, я тщательно выбирала снаряжение, обошла все магазины, собирала информацию о маршруте … Я была уверена, что готова на 120%.

В тот роковой день мне предстояло преодолеть бурную порожистую горную реку Малая Белая. Я дошла до островка, разделяющего реку на две части и с ужасом увидела, что вторая часть водной артерии представляет собой каменистый участок с быстрым и бурным течение и порогами. Меня на столько сильно охватил жуткий страх, что я вцепилась руками и ногами в дерево и твердила только одно: «Я дальше не пойду. Я останусь умирать здесь». Простояв в оцепенении в обнимку с деревом некоторое время и перестав рыдать, я успокоилась и преодолела не только брод, Я преодолела себя и страх смерти.

В походе ещё сильнее начинаешь ценить простые вещи. Ты идёшь, мокрая, озябшая от ветра и дождя, атакуемая надоедливыми комарами, в треккинговых ботинках хлюпает вода и каждый шаг даёт знать о мозолях… А в голове лишь одна мысль – кружка горячего чая! И вот из последних сил ставишь лагерь и на костре кипятишь чай. Тепло постепенно растекается по телу, и простая кружка сладкого горячего ароматного чая согревает меня и душу. Ты промокшая, уставшая, голодная, но счастливая! Или после долгого перехода скидываешь со своих хрупких плеч 20 кг рюкзак и от лёгкости у тебя словно вырастают крылья, и ты можешь взлететь… И это невозможно передать словами, это можно только почувствовать…

Новым этапом для меня стало занятие альпинизмом. Я съездила в горы зимой на спортивные сборы и осталась живой, когда в 300 метрах от нас спустили лавину, залечила раны после того, как ледорубом рассекла лицо и чуть не лишилась пальцев, отморозив их в -28 градусов. Нельзя в полной мере оценить, как бывает хорошо, если не было плохо.

Поход – это повод собраться тёплой компанией друзей вдали от шума городов, в тишине горных вершин, прохладе дождя и под тихий шелест прибоя посидеть у костра под огромным звездным небом, возле излучающего ароматы котелка и спеть невпопад под гитару старые любимые песни, которые очищают засорившиеся за год уголки души.

Но это не только романтика в виде костра, отеля тысячи звезд, бескрайних просторов и белоснежных вершин. Да, это всё будет, но будьте готовы и к преодолению себя, мозолям, слезам и всему тому, что выпадет на вашу долю.

Красивые фотки в соцсетях – это приятный бонус, но не цель, поверьте мне. Главное в походе – это трудности разного характера и радость от их преодоления. Именно в таком походе человек оказывается на грани своих возможностей и с удивлением переступает её, открывая для себя новые горизонты.

Собирайте снаряжение не для кладовки. Собирайте снаряжение, чтобы ходить в походы и коллекционировать незабываемые впечатления!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк - цены на говядину пошли вверх, а на яблоки вниз-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 1,01 рубля, доллар укрепляется на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета за 2021 год внесён в региональный парламент
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика