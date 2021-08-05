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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Ядерное оружие в руках человека – смерть или щит?

Война никогда не меняется. На протяжении тысячелетий существования человечества люди постоянно совершенствуют способы уничтожения себе подобных, начиная от доисторических камней и палок, заканчивая современными беспилотниками с «умными ракетами».

Но есть среди орудий войны этакий «венец творения», ультимативное средство, способное превратить в «радиоактивный пепел» целые станы – ядерное оружие.

За всю историю своего существования атомные бомбы применялись по своему прямому назначению только в самом конце Второй Мировой войны. 6 августа 1945 года в 8.15 утра американский бомбардировщик B-29 «Энола Гэй» сбросил бомбу «Малыш» на крупный промышленный центр Японии – город Хиросиму. В результате бомбардировки и её последствий погибли около 130 тысяч человек. Спустя 4 года после бомбардировки, японское правительство провозгласило Хиросиму «городом мира».

А 6 августа 1955 года там же состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. С тех пор Хиросима стала символом мира и каждый год 6 августа по всему миру проходят акции, посвящённые борьбе против оружия массового поражения.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что ядерное оружие может легко уничтожить всю жизнь на Земле, однако, является ли оно абсолютным злом? Тот же скальпель в руке преступника становится орудием убийства, а в руке хирурга – инструментом спасения. Благодаря своей колоссальной мощи, атомные бомбы стали фактором всеобщего сдерживания, благодаря которому политики до сих пор не развязали Третью и Четвертую мировые войны.

Да, несмотря на всю свою неоднозначность, ядерные технологии в итоге подарили нам мирный атом. Та же Кольская АЭС снабжает энергией сотни тысяч человек по всему региону.

Производство новых боеголовок идёт до сих пор, некоторые страны, например, КНДР в открытую шантажируют своих соседей ради финансовой и гуманитарной помощи. Опыт XX века говорит нам только одно – необходимо сдерживать производство новых единиц ядерного оружия до минимальных значений. Но стоит ли отказываться от него полностью? Вряд ли.

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