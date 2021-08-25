СВОИМИ СЛОВАМИ: За гранью добра и зла, или Молодость против старости

Сезон тихой охоты в Заполярье продолжается. Каждые выходные северяне устремляются в лес, чтобы раздобыть грибы. В этом году они растут в большом изобилии и достигают каких-то невероятных размеров.

Тут же, в людных местах, располагаются милые бабульки с ведрами, тазиками и банками, доверху набитыми дикоросами. Лисички, черника морошка - всё идет на продажу и лихо раскупается теми, кто не хочет или не может бродить часами в поисках даров природы.

Но не всем такая торговля приходится по нраву. Недавно какой-то московский зумер (представитель поколения Z. – Ред) в погоне за годным контентом решил «наказать» женщину за продажу огурцов и помидоров у дороги. По его мнению, пенсионерка так незаконно обогащается с продажи зелени и огурцов. Парень безжалостно разгромил лоток с товарами «дачницы».

Выходка парня находится за гранью добра и зла. Понятное дело, что такая торговля с рук запрещена и продавцы рискуют нарваться на штрафы, а покупатели - на проблемы с желудком и печенью. Поэтому лучше сезонные продукты покупайте в магазинах, ну, или в конце концов у хороших знакомых.