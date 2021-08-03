СВОМИ СЛОВАМИ: Жанр ню в общественном транспорте вскрывает многие проблемы нашего общества

Поездка молодого человека в общественном транспорте не осталась незамеченной. Дело в том, что маску, защищающую от ковида, мужчина надел, а вот застегнуть ширинку брюк забыл. Оголенные гениталии, впрочем, не смутили ни кондуктора, ни пассажиров троллейбуса. Один из свидетелей экстравагантной выходки даже запечатлел произошедшее на камеру.

Носил ли поступок хулиганский характер, был ли чистым недоразумением, ещё предстоит выяснить. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств происшествия, устанавливают личность нарушителя.

Забавен тот факт, что по стечению обстоятельств в России выдвинули инициативу ввести «женские» вагоны в метро, трамваях и других видах общественного транспорта. Так как женщины часто жалуются на неподобающее поведение мужчин. Так что не удивляйтесь, если однажды заметите табличку на троллейбусе «Only for women».

На мой взгляд, такая изоляция от перцев, желающих в «час пик» прижаться к попутчице поближе, не спасёт, но феминизацию в обществе усилит. Лечение психов и извращенцев дело долгое и ресурсозатратное, но отделять всех мужчин как нежелательный элемент в пространстве тоже не панацея от домогательств. К тому же, никто не отменял то обстоятельство, что общественный транспорт - популярное место для знакомства, кажется, романтика на колесах у ходит в прошлое.

Скоро такое невозможно будет и представить, хорошо хоть в кино эти моменты сохранились навечно. Впрочем, и художественные произведения некоторые сообщества теперь интерпретируют по-своему, и настоящая дружба в их глазах становится чем-то большим.