Свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства

Сегодня своих подчинённых и коллег прямо на рабочем месте поздравил директор Мурманского УДХ. Ежегодно каждое третье воскресенье октября работники Управления дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. В этом году это событие выпало на 21 число. Коллектив отметил этот день традиционно. Сегодня же директор предприятия приехал на участок, где работают сотрудницы учреждения и преподнёс женщинам цветы.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «На их плечах лежит уют и благополучие нашего города. Они нам создают чистоту и своим нелёгким трудом работают на благо нашего города».

Сейчас на улицах трудится по две бригады в каждом районе города: убирают опавшие листья, подметают асфальт от песка и грязи, активно готовятся к зиме. Эту работу простой не назвать, однако многим дорожникам такой труд нравится. Ведь пользу и результат видят все мурманчане.

Татьяна Лазарева, мастер Октябрьского округа «Управления дорожного хозяйства»: «Я работаю только в октябрьском, поэтому я очень люблю свой округ. Я люблю, чтобы было чисто, красиво, чтобы люди поддерживали ту чистоту, которую мы наводим».

Впереди у работников непростой зимний сезон. На днях на улицу уже выехали первые машины с песком. В этом, как и в прошлом году, на всю зиму заготовили более 24 тонн песко-соляной смеси. Директор Управления дорожного хозяйства заверил, что к наступлению гололёда и морозов предприятие готово в полной мере.