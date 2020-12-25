Свой юбилей отмечает «Адмирал Кузнецов»

25 декабря легендарному авианесущему крейсеру исполнилось 30 лет.

В этот день в 1990 году был подписан акт о его приёмке, спустя месяц корабль вошёл в состав Северного флота. В главную базу – Североморск он прибыл только после испытаний в акватории Чёрного моря.

Крейсер может поражать крупные надводные цели, защищать морские соединения с использованием авианосцев и подлодок, а также поддерживать десантные операции. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец Военно-морского флота России. С 2017 года после похода в Сирию на корабле началась модернизация, которая продлится предположительно ещё несколько лет.

Возможно, авианосец ввели бы в строй раньше, если бы не два ЧП, сначала в плавдоке судоремонтного завода в Росляково, а после и пожара на борту. В первом случае док затонул, а кран упавший с него повредил верхнюю палубу крейсера. Пожар же причинил ущерб, по некотором данным в пол миллиарда рублей.