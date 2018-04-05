Ректор МГТУ Сергей Агарков представил губернатору Марине Ковтун модель развития университета, направленную на подготовку специалистов по морским, хозяйственным и инженерно-арктическим направлениям.

Программа предполагает создание в вузе суперсовременного учебно-тренажёрного центра подготовки моряков в соответствии с международными требованиями.

Что же касается арктических направлений, то уже сейчас университет сотрудничает с рядом предприятий, которые, должны «заказывать» специалистов. Это в том числе компании «Атомфлот», «Росгеология», «Мурманское морское пароходство». Такая концепция, по словам главы региона, полностью соответствует задачам социально-экономического развития области. «Нам не обойтись без специалистов, которые получают высшее образование. У нас должна быть своя изюминка в подготовке кадров», - сказала во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.