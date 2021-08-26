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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.21 19:30

Свою работу в новом политическом сезоне депутаты ЗАТО Александровск начали с вопроса об отставке главы

Семён Кауров подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию 12 июля. По регламенту документ был рассмотрен Советом депутатов.

Народные избранники просьбу об отставке экс-главы удовлетворили единогласно. Семён Михайлович признался, что завершает свою работу с приятными впечатлениями и лёгкой грустью.

Семён Кауров, экс-глава ЗАТО Александровск: «Спасибо большое жителям, которые помогали в развитии, помогали в работе. Это здорово, потому что, общаясь с населением, ты понимаешь, какие проблемы, беды, чаяния у них».

За работу Семён Кауров поблагодарил и народных избранников большого ЗАТО, пожелал им удачи в законотворческом процессе. Пока не выберут нового главу, Александровск будет возглавлять первый заместитель Каурова. 

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Решением Совета депутатов было принято, что на период до избрания нового главы ЗАТО Александровск возложить полномочия временно исполняющего обязанности на первого заместителя главы Богза Сергея Васильевича».

В течение 20 дней депутаты большого ЗАТО соберутся ещё раз, чтобы объявить о начале конкурсной процедуры. После определения кандидатов на выборную руководящую должность к работе приступит комиссия, в состав которой войдут представители областной и местной властей и военного командования.

 

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