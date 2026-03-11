Северяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрийВ Мурманске определили сильнейших ледолазов региона
Свою силу и выносливость вновь проверят участники Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

На протяжении трёх дней юные мурманчане и любители спорта будут бороться за право пройти на региональный этап.

Школьники, увлеченные физкультурой, и сторонники активного образа жизни сдают нормативы ГТО в четвертой спортивной школе Мурманска. Участникам предстоит показать себя в нескольких дисциплинах: подъём туловища из положения лежа, прыжки в длину с места, бег на различные дистанции и упражнения на гибкость.

Алексей Ахметов, директор спортивной школы №4 г. Мурманска: «Фестиваль традиционный. Это муниципальный этап, во время которого происходит отбор на региональный, потом будет всероссийский. Ребята участвуют все мурманчане. Самое сложное, наверное, бег на длинные дистанции».

Всего за три дня испытания пройдут 294 человека. Для многих это не просто проверка сил, но и реальная возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы и пополнить школьное портфолио. Как отмечают организаторы, интерес к комплексу ГТО в городе растёт.

Марина Тарасенко, начальник центра тестирования ГТО г. Мурманска; «В 2016 году было мало участников, потом нарастало, а сейчас за год более 1,5 тысячи сдающих. Но не все получают знаки ГТО, только 50-60 процентов».

Фестиваль из года в год становится ярким спортивным событием для жителей Мурманской области и ещё одним шагом в формировании интереса к физической культуре с раннего возраста. Показавшие лучшие результаты отправятся на областные соревнования, чтобы побороться за путевку на всероссийский финал в «Артек».

