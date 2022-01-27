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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.22 19:30

Священники смогут посещать больных коронавирусом в «красной зоне»

Единый алгоритм служения поможет верующим людям реализовать своё законное право на свободу вероисповедания. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Минздрав России разработал единые правила для допуска в больницы священников. Об этом рассказал журналистам митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан во время ежегодной пресс-конференции. Региональные органы здравоохранения на основе рекомендаций примут собственные нормативные акты. Службы в «красных зонах» проходят и сейчас, но по личной договоренности с администрацией больниц.

Общий механизм позволит нуждающимся пациентам беспрепятственно приглашать представителей РПЦ, когда в этом есть потребность. Верующие смогут причаститься, исповедаться и услышать духовные наставления.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Сейчас проходят чисто организационные тренировки и обучение. Священник должен быть одет в защитную одежду, но у него должен сохраняться облик священника, чтобы человек ему доверял. Всё это непросто и никогда раньше не случавшееся. Но мы должны приспосабливаться».

Также стало известно, что местом для первого в Мурманске кафедрального собора возможно станет территория бывшего парка аттракционов на улице Буркова. Место символическое - именно здесь когда- то было военное кладбище. К тому же вид с площадки подходящий - панорамный - весь город как на ладони.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Существует концепция, она будет доложена патриарху, потому что любое финансирование предпринимателей, которые участвуют в строительстве, которые начинают финансирование, осуществляется только по благословению святейшего. Это решается по благословению святейшего».

Говоря о текущих буднях, владыка отметил, что богослужения в храмах Заполярья проходят в обычном режиме, куар-коды у прихожан не спрашивают. Отменяются лишь некоторые архиерейские службы, чтобы избежать скопления людей.

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