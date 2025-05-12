Священный и по-настоящему народный: к празднованию Дня Великой Победы присоединились муниципалитеты региона

После торжественного построения и прохождения парадных расчётов в городах ЗАТО Александровск стартовала акция «Бессмертный полк».

Прохождением по главной улице парадных расчётов военнослужащих гарнизона в Полярном традиционно начались праздничные события, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Уже постоянными их участниками стали воспитанники североморского кадетского корпуса: юные патриоты наравне со взрослыми промаршировали мимо трибун с почётными гостями. А вот специалисты 48 специального управления МЧС России стали участниками парада впервые.

Следом прошла боевая техника, возглавил колонну легендарный танк Т-34 - экспонат музея под открытым небом города воинской славы. Поразили своей мощностью гиганты-помощники в охране берегов и воздушного пространства - береговые комплексы радиоразведки «Монолит», ракетные комплексы «Бастион», универсальные многоцелевые зенитные ракетные системы большой дальности «Триумф» и другая специализированная современная военная техника, состоящая на вооружении нашей армии.

Долгожданным событием для жителей Мурманской области стала акция «Бессмертный полк», которая в этом году состоялась в очном формате.

Галина Самойленко, участница акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Я много об этом думала… Это, как в церкви, соборность: когда люди приходят вместе, поэтому молитва ближе к Богу. Так и тут, объединившись, показываем, что мы едины в наших мыслях, что мы все за Поеду и память о наших родственниках».

Дедушка Галины Самойленко пропал без вести под Сталинградом.

Галина Самойленко, участница акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Оставил двух дочек. Сохранились письма - треугольнички, которые пропитаны любовью и заботой с обещаниями скорой победы и возвращения. Семья, особенно младшая дочка, которая не должна была его помнить, рассказывала, как он держал её на руках и пел любимую песню с её именем. Так он назвал дочь Нелли».

Анатолий Юнусов, участник акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Это мой дядя по линии папы. Он был ранен, а потом захоронен полевым госпиталем под хутором в Сталинградской области. Удивительно, что искали его на Ленинградском направлении, а нашли под Сталинградом… А в это время моя мама, будучи 14-летней девчонкой, точила снаряды на Сталинградском тракторном заводе. Папа тоже труженик тыла – работал токарем в годы войны на Челябинском тракторном заводе».

По стопам заводчан пошёл и сам Анатолий Юнусов: 45 лет отработал на судоремонтном предприятии Полярного.

До 2016 года считался пропавшим без вести герой семьи Елены Огневой, но благодаря открытым данным в Сети, стало известно, что дед захоронен в Латвии в братской могиле.

Елена Огнева, участница акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Это прадедушка и родной брат бабушки. Они оба погибли в войну. Видите, прадед чуть-чуть до Победы не дожил… А брату бабушки было 23, он лётчик-истребитель, погиб в боях за советскую Латвию».

Чаще военные истории от очевидцев было не вытянуть – слишком больно давались эти воспоминания.

Галина Корнюшина, участница акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Про войну особенно не рассказывал. До войны окончил ветеринарный техникум, после работал. Но ранение дало о себе знать: сердце болело, лёгкое было простреляно, умер рано – в 44 года».

Ирина Маматова, участница акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Она всегда мало рассказывала, и всегда со слезами на глазах. Когда эвакуировали Севастополь, говорила, как это было страшно, когда вывозили на лодках военнослужащих под бомбежками немецких самолётов. Воспринимала всегда это очень больно».

20-летний санинструктор южных флотов Раиса Швидковская стойко пережила все ужасы, выпавшие на долю молодой девчонки, стала мамой уже в 1945-ом. Война делала из детей взрослых, а из взрослых - стариков.

Ольга Кузнецова, участница акции «Бессмертный полк», г. Полярный: «Это мой папа – разведчик, кавалер двух орденов Славы. На родине земляки установили ему памятник. А это мой дед. Оба служили на Карельском фронте, папа освобождал Кёнигсберг, а дедушка был комиссован… В Полярном лежал в госпитале, кстати».

Поддержали акцию и в городе судоремонтников: колонна с транспарантами и фотографиями прошествовала вслед за легендарной «Победой». Каждый вспоминал своих героев.

Людмила Сорокина, участница акции «Бессмертный полк», г. Снежногорск: «Папа прошёл до Берлина, мама служила в милиции в прифронтовом городе Волхове, а брат папин служил в артиллерии, погиб под Луганском».

Олеся Коронова, участница акции «Бессмертный полк», г. Снежногорск: «С нами сегодня мой прадедушка, он призывался на фронт с Киргизии, дошел до Смоленска, там же и был захоронен. А это – их приёмный сын, который вместе с приёмным отцом прошел боевой путь».

Подвели черту праздничным событиям в ознаменование 80-летия Победы в Мурманске салютом, главным аккордом которого стали артиллерийские залпы.