Святочные дни – выставка, литературный вечер

Северяне отпраздновали Рождество и вступили в праздничный период, который в народе называют Святками. В течение нескольких дней принято прославлять рождение Христа и вспоминать старые традиции. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на выставку фарфора и литературный вечер, которые передают всю атмосферу торжества этих дней.

Пепельницы, посуда и статуэтки красуются на стеллажах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске. Каждый предмет утвари изготовлен на небезызвестном Конако́вском фая́нсовом заво́де. Собрать такую коллекцию сумел иерей Андрей.

По словам священнослужителя, он никогда бы не мог подумать, что одна приобретенная скульптура в виде угря выльется в увлечение длинною в жизнь.

Иерей Андрей Вовк, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, п. Верхнетуломский: «У нас был салон на Пяти Углах и там были картины Хуттонена, которые были необычные. Когда я увидел первую статуэтку Конакова, то сразу паззлы сложились. В них цвета пересекаются».

С 1920 года фаянсовый завод в Тверской области выпускал посуду незатейливого дизайна, в основном тарелки для общепита с золотыми краями. Мало, кто знает, что выражение «на блюдечке с голубой каемкой» идёт именно от этих изделий.

Хрупкие экспонаты коллекционер хранит в коробках. И большая удача, что, смахнув пыль, их удалось показать ценителям такой простой красоты. Аккурат между двумя серьёзными православными праздниками.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Это в духе традиций Святок, Рождества. Это дни особой благодати, которые от Рождества и до Крещения дают нам возможность погрузиться в нашу культуру. Предметы культуры показывать нам глубокие традиции, идущие ещё с дореволюционных времен, когда работала фабрика Кузнецова».

Параллельно с открытием выставки провели Рождественский вечер. Площадкой для встречи стала областная научная библиотека. Со сцены прозвучали стихи и проза, а также истории о праздновании Рождества Христова в дореволюционной России.

Тимофей Пискунов, руководитель отдела культуры Мурманской епархии: «Каждый праздник деятелей искусства вдохновлял на написание живописных полотен, стихов, прозы. Особенно у русских писателей этот праздник оставил глубокий след. В последующем воспоминания эти были воспеты в литературных произведениях».

В этом году впервые активное участие в праздничной встрече приняли учащиеся театральной студии «Катарсис» ДДТ им. Торцева.