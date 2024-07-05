Святослав Ширвель и Ольга Склярова: о донорстве крови и костного мозга

Донорство крови и костного мозга – дело важное и благородное. Эта тема касается каждого из нас, ведь каждый день кто-то нуждается в переливании крови или трансплантации костного мозга.

Как стать донором? Какие требования предъявляются к ним? Почему это так важно для спасения жизней?

На эти и многие другие вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Святослав Ширвель, руководитель МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ» и Ольга Склярова, руководитель проектов МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ».