Святой хулиган Мамонов в «научке»

Выставку, посвященную творчеству Петра Мамонова открыли в Мурманской областной научной библиотеке.

Странный и причудливый человек, пронизанный талантом, он оставил огромный культурный пласт для почитателей таланта и будущих поколений.

Телодвижения и превращения лица создателя группы «Звуки Му» притягивают с первых секунд. Благодаря счастливому союзу с режиссёром Лунгиным зрители узнали о Петре Мамонове, как о блистательном актере, исполнившем знаменательные роли в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

В фильме «Остров», по словам режиссёра, Петр Мамонов не играл, а молился. Дело в том, что Павел Лунгин искал человека, который будет не изображать монаха, а органично существовать в этой роли. И никакой другой кандидатуры, кроме Мамонова, он не видел.

Место для съёмок «Острова» киногруппа подбирала долго. Команда даже приезжала в Мурманскую область, но всё же остановила выбор на побережье Белого моря в Карелии.

Последние 25 лет Пётр Мамонов жил в деревне под Москвой, где продолжал заниматься творчеством.

В июле в возрасте 70 лет Петра Мамонова не стало. В память о нём в мурманской «научке» организована небольшая выставка. В ней представлены ранние стихи поэта, интервью и рецензии на спектакли и фильмы.

Татьяна Иванова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Например, антология «Русского рока» представляет стихи Мамонова, а ещё «Стена упала»- журналиста и автогонщика. Есть такие эпизоды, после которых ходишь несколько дней и улыбаешься, потому что каждый день он творил что-то новое».

Пётр Николаевич говорил, что верит в существование жизни после смерти.

Поклонники же верят, что сейчас он находится в лучшем мире и предложили канонизировать Мамонова. Вдова артиста поддержала идею причисления его к лику святых.