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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.23 19:30

«Связь поколений»: предпринимателям необходим постоянный рост и развитие

Помощь малому бизнесу и самозанятым оказывают в нашем регионе активно. Один из способов – тематические встречи, где можно не только получить новые знания, но и обменяться опытом.

Виктория Лисовская имеет статус самозанятой больше двух лет. До этого она работала товароведом, но в какой-то момент решила изменить жизнь и стала мастером ногтевого сервиса. Работа творческая и очень нравится девушке. Но чтобы развиваться в ней, нужно не только трудиться, но и постоянно обучаться. Поэтом, встречи с единомышленниками помогают Виктории расти профессионально.

Виктория Лисовская, мастер ногтевого сервиса: «Всё приходит чуть позже. Сначала пришла и получила информацию, а через какое-то время к тебе приходят инсайты того, куда двигаться, что тебе дала эта встреча и что ты на ней получила, а что отдала. Ты же на этой встрече ещё отдаешь, а не только берешь».

- Вы на встрече рассказываете про себя?

- Конечно, про свой опыт. И люди так делятся: ты рассказываешь, а они видят в этом что-то своё.

Виктория пришла на встречу «Связь поколений» в рамках арктического клуба женщин-предпринимателей. Здесь молодые бизнесмены и уже взрослые опытные становятся одной командой.

Ольга Форофонова, председатель арктического клуба женщин-предпринимателей, заместитель председателя РО «Союз женщин России»: «Идея мероприятия - объединить несколько поколений, категорий возрастов в одной общей командной работе, направленной на развитие коммуникативных навыков у участников команд, среди различных возрастных категорий».

Елена Баранник несколько лет занимается грумингом животных и активно развивает свой бизнес. Признается, что настало время для получения новых знаний, поэтому пришла на встречу. Особый интерес у неё вызывает работа молодых предпринимателей.

Елена Баранник, владелица зоосалона: «Хочу узнать, как дальше развиваться, как двигаться в бизнесе. Сегодня тут ещё молодое поколение. Хочется узнать, чем они занимаются, найти также для себя клиентов».

По словам организаторов, это только начало большой работы в рамках проекта «Связь поколений».

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