«Связь прошлого и будущего»: фестиваль уличного искусства «РОСТ» только стартовал в Мурманске, а художники уже приступили к работе

Не теряя ни минуты, они создают произведения искусства в Первомайском районе.

Третий год в Мурманске проводят фестиваль «РОСТ». Ранее уличные художники расписывали дома в Ленинском округе, а в этом году выбрали новое место – самый длинный дом в России, который расположен в Первомайском районе. Над фасадами зданий трудятся 12 команд, у каждой свой объект и свой эскиз.

Мурманчанин Павел Савчук очень любит комиксы, поэтому на трансформаторной будке у дома №14 по улице Беринга он создаёт рисунок в этом стиле.

Павел Савчук, художник, участник фестиваля «РОСТ»: «В этом дворе много школ, детских садов и детей. Мне показалось интересным связать это с темой фестиваля «Связь прошлого и будущего». На этом комиксе изображено как дети из далекого будущего на экскурсии ходят не в музей, а путешествуют во времени».

Сегодня он заканчивает делать наброски на стенах и приступает к раскрашиванию. Говорит, единственное, что может затормозить работу – непредсказуемая погода, например, проливные дожди.

С ним согласна и художница Мария Рудаковская из Минска. Она могла закончить работу раньше, но ливень затормозил процесс на день. А ведь у девушки ограничено время, завтра, она улетает обратно в Беларусь, но очень надеется, что мурманчане оценят её старания.

Мария Рудаковская, художник, участник фестиваля «РОСТ»: «У нас получился такой микс: мой коллега придумал фон, узоры с элементами северными: олени, рыбы. Это такой монотонный декоративный узор. А я поверх нарисовала в своём стиле дырки в ковре, из которых прорывается другая реальность, в другом стиле. На фоне такой монотонной жизни происходит что-то космическое, волшебное».

Некоторые работы только начинают создавать, некоторые уже на финишной прямой. Но уже к 16 августа жители увидят масштабные картины на фасадах во всей красе.

Отметим, что панно советских времен также будут обновлены. Их цвета освежат и закрасят надписи, сделанные вандалами.