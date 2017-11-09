Связь времён - народный фольклорный ансамбль «Беломорье» хранит нашу культуру

40 лет назад во Дворце культуры имени С.М. Кирова был создан народный фольклорный ансамбль «Беломорье». Участницы коллектива – женщины-поморки, которые исполняют песни, издавна звучащие на берегах Студёного или Белого моря. На репетиции уникального ансамбля побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Большое интервью с хормейстером ансамбля «Беломерье» Людмилой Рогатых смотрите сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря».