Связала музыка, медицина и… Север: медики из Краснодарского края трудятся в медико-санитарной части ЗАТО Александровск

Совсем недавно в этой карете скорой помощи фельдшер Наталья Колесник сопровождала будущую маму – роды протекали стремительно, нужно было быстро, но аккуратно доставить пациентку в роддом.

Эта история с хорошим финалом, чего не скажешь о ряде вызовов, по которым порой приходится работать. ДТП, приступы эпилепсии и проблемы с сердцем– не всегда заканчиваются удачно для пациентов.

Наталья Колесник, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Я сначала не планировала поступать в медицинский, хотела стать музыкантом. Но так сложилось, что я сейчас помогаю людям и мне нравится моя работа».

Две совершенно разные сферы, на самом деле, они не так отличны друг от друга, отмечает девушка, просто музыка лечит душу, а медицина заботится о теле.

Наталья Колесник, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Полярный: «На самом деле, не похожи, но и там, и там ты отдаёшь себя людям, кайфуешь от отдачи, помогая людям и чувствуя их энергию».

На почве одинаковых увлечений сошлись и с будущим супругом: сначала дружили, сидели в колледже за одной партой, но стрелы Купидона настигли обоих. Вместе проходили практику, вместе старались помогать обществу в особенно сложные периоды для всей страны.

Дмитрий Колесник, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Полярный: «В ковидные времена, ещё во время обучения, в больницах работали с документаций, обзванивали пациентов, узнавали, как их самочувствие».

За несколько лет медицинской практики случалось многое, поддерживать друг друга приходилось, в прямом смысле слова и физически.

Дмитрий Колесник, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Был один случай. Мы с супругой были в одной смене: пациент решил покинуть машину скорой помощи на полном ходу. Благо у супруги хватило реакции, а у меня силы – довезли».

А вот строить совместный быт в Краснодарском крае, где раньше учились и проживали супруги, оказалось непросто. И молодые люди, не задумываясь, приняли предложение коллеги перебраться на север.

Дмитрий Колесник, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Зябко, но это вызов. Перемена - из тепла в холод - оказалась к лучшему».

Квартиру после трудоустройства получили служебную, заработная плата устраивает, специалисты планируют в Полярном задержаться. Отмечают, что здесь появилось больше времени бывать вместе и заниматься вне трудовых будней любимым делом – музыкой.