Связисты армейского корпуса Северного флота провели тренировку в полевых условиях

Она состоялась на одном из военных полигонов недалеко от Мурманска.

За несколько дней учений военные отработали взаимодействие подразделений и работу полевых узлов связи в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности на Крайнем Севере.

Связисты совершили марш в район тренировки, отразили диверсионные группы условного противника, преодолели зараженные участки местности. Экипажи также выполнили различные нормативы по связи.

К учению привлекли более 150 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.