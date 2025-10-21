Связисты смешанного авиационного корпуса Северного флота показали боевую готовность во время учений

Связисты провели развёртывание комплексов подвижной группы связи и маскировку полевого узла связи, организовали его охрану и оборону.

После этого, военнослужащие установили связь с пунктами управления морской авиации Северного флота, по защищённым каналам обменялись данными, целеуказаниями и полётной информацией с подразделениями смешанного авиакорпуса.

Также специалисты отработали сценарии передачи информации в условиях создания радиоэлектронных помех условным противником.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, такие учения показали готовность подразделений работе в условиях быстро меняющейся тактической обстановки.