Сын помог северянке бросить курить

31 мая - Всемирный день отказа от курения. В России набирает популярность проект-вызов под хештегом БросаюСейчас.

Известному артисту Михаилу Боярскому предложили бросить курить. Если в течение месяца он выполнит условия, то получит один миллион рублей. Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать, много ли курильщиков в областном центре и согласились бы они на такую мотивацию. А что из этого вышло, выясняла наш корреспондент Валерия Грудина:

- Ни разу не пробовал курить, и не хотелось. Люди знают, что это не совсем полезно.

- Я не курю, бросила девять с половиной лет назад. У меня был большой стаж, но мой сын, а я ради него это сделала, был мощным стимулом.

- Бросила года три назад. Муж настоял, потому что он никогда не курил.

- Я не курю, так как профессионально занимаюсь спортом, боевыми искусствами.

Курю! Бросить курить за 1 млн рублей я бы не смог, так как это мой образ жизни.

- Я за здоровый образ жизни.

- Не брошу курить даже за миллион рублей, так как я с детства курю, а мне уже 45 лет.

- Да, курю. Но за миллион рублей, наверное, бросил.

- Бросил курить недели две назад. Просто я понял, что не нужно мне это.