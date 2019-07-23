Сюрпризы от музея к 120-летию Полярного

Историко-краеведческий музей в Полярном – единственный на весь ЗАТО Александровск. Сотрудники не перестают удивлять александровцев, открывая и совершенствуя свои экспозиции. В этом году на 120-летие Полярного готовятся новые сюрпризы.

Историко-краеведческому музею в Полярном более 20 лет. Его открытие было подарком администрации жителям на столетие муниципалитета. Олег Вербин был вторым человеком после директора, принятым на работу в ещё формирующееся учреждение. Он вспоминает, в каком запустении было здание, и как повергли его в шок масштабы грядущих ремонтных работ.

«Нам выделили полностью трёхэтажное и двух подъездное здание. Я говорю: «А как же мы его будем делать?» «Это наша с вами задача, - был мне ответ, - мы должны его наполнить экспонатами». Эта задача, от которой я несколько опешил, потому что сомневался, что за 1,5 года можно собрать экспозиции», - вспоминает Олег Вербин, главный хранитель музея.

Оказалось, что невозможное возможно. Во многом музею помогли полярнинцы, которые приносили или присылали свои находки, предметы быта и документы. Пришлось потрудиться и самим сотрудникам, чтобы добыть по-настоящему эксклюзивные экспонаты, им пришлось стать и археологами, и поисковиками.

«Мы стали ходить в экспедиции, стали ходить с поисковиками, потому что с ними можно было экспонаты военного времени найти, подлинные предметы», - рассказывает Олег Вербин, главный хранитель музея.

Сейчас для посетителей работают музей боевой техники под открытым небом и четыре тематических зала внутри здания – об истории города воинской славы, раскопках на Кольском Оленеостровском могильнике, а также экспозиции, посвященные годам Великой Отечественной войны и самому большому военно-морскому соединению 4-й эскадре подводных лодок. Выставку о флотском формировании сейчас обновляют, реконструкция зала боевой славы ведётся на средства выигранного в прошлом году президентского гранта. Открытие планируют приурочить к 120-летию Полярного.

Ждёт посетителей и ещё один сюрприз.

«В 2019 году мы выиграли грантовый конкурс «Православная инициатива» по популяризации поморской культуры, в рамках которой также прошли работы в нашей поморской избе, которую знают, наверное, все жители нашего города», - немного раскрыла секреты подготовки к юбилею Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея г. Полярного.

Обновлённую избу посетители увидят в сентябре на традиционном поморском празднике «Новолетие».