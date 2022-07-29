«Табуретка» объединит северян на нескольких творческих площадках

Основные мероприятия фестиваля «Табуретка» пройдут в Городском парке 20 августа, но к тематическим активностям можно присоединиться уже с 5 августа.

Основные мероприятия фестиваля «Табуретка» пройдут в Городском парке 20 августа, но к тематическим активностям можно присоединиться уже с 5 августа.

В рамках фестивальной кинолаборатории участники смогут посетить курсы по созданию фильма и попробуют себя в роли киноделов. Всем желающим будет предложено написать сценарий или сыграть роль, поработать гримёром или раскадровщиком, выступить режиссёром или подобрать подходящие съёмочные локации. Созданные в процессе короткометражные фильмы покажут на ключевом мероприятии фестиваля.

С 12 по 20 августа в Мончегорске будет работать школа стендапа. Преподавателями выступят блогеры, а также участники Московской школы стендапа. Начинающих комиков научат подбирать темы для монологов и использовать юмористические приёмы в своих выступлениях.

Ещё одна активность – индустриальный пленэр. Он пройдёт 19 августа. Новички и опытные художники напишут виды Мончегорска под руководством опытных мастеров. Завершит мероприятие выставка работ участников.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля «Табуретка», а также с условиями участия в нём можно в группе события в соцсети «ВКонтакте».