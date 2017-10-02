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День за днём с «Арктик-ТВ»02.10.17 19:30

Таинственные квитанции за ЖКУ пришли к мурманчанам

У жильцов управляющей компании «Жилспецстрой плюс» возникла проблема. Им в почтовые ящики пришли двойные квитанции. Этот факт квартировладельцев чрезмерно взволновал и они решили организовать собрание собственников жилья, чтобы поставить все точки над «i».

В Мурманск вернулись коммунальные схемы с двойными квитанциями. На днях такие квитанции разложили в ящики жителей домов, которыми управляет «Жилспецстрой плюс». При этом часть настоящих квитанций злоумышленники успели вытащить, подменив на свои - фальшивые. К счастью, отличить подменные листы оплаты от выпущенных компанией, можно было невооружённым глазом. Люди, конечно, начали волноваться. Звонки в управляющую компанию продолжались целый день. Старшие подъездов пытались успокоить граждан, но это не всегда получалось. В итоге представители управляющей компании решили встретиться с жильцами и объяснить им, что же всё-таки произошло,  как с этим планируют бороться.

- Нам пришли квитанции в конвертах от нашей управляющей компании, а ещё какие-то дополнительные квитанции, - рассказывает Людмила Ерохина. - Я не знаю, кто их бросил. Мы увидали, что за одни и те же услуги  пришли две квитанции. Обратились и разобрались. А у некоторых людей, которые, видимо, поздно доставали их из почтовых ящиков, конверты были вскрыты, а правильные квитанции были вытащены, а вместо них вложены другие квитанции.

Марина Александровна работает в управляющей компании не так давно. Она сегодня объясняет людям суть произошедшего. Пытается донести до жильцов, что даже, несмотря на попытки злопыхателей, «раскачать коммунальную лодку не удастся», ничего страшного не произойдёт.

- Не у всех были квитанции поменяны, у многих конверт был закрыт, а рядом лежала подложная квитанция, - рассказывает Марина Костина, сотрудник УК «Жилспецстрой плюс». -  Вот эти люди сразу всполошились. А вот жильцы, у которых были заменены квитанции, конечно растерялись. Они начали звонить, потому что некачественные квитанции были сделанные на плохом оборудовании. И только это, в принципе, спасло нас от массовых неплатежей. Представители управляющей компании подозревают, что история с двойными квитанциями это дело рук конкурентов. Однако, поспешных выводов делать не спешат. Они уже обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы выяснили, кто же всё-таки решил нарушить спокойный быт жителей домов, обслуживаемых  УК «Жилспецстрой плюс».

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