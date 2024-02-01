Таисия Артёмова и Ирина Высоцкая, участницы проекта «Сияние Арктики»: финал конкурса красоты и таланта всё ближе

Программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» продолжает освещать ход реализации проекта «Сияние Арктики». Это конкурс красоты и таланта, который уже практически вышел на финишную прямую.

Чем заняты девушки? У всех ли готовы итоговые номера? Сильно ли переживают красавицы о том, кто получит корону? И грустят ли северянки, что скоро всё завершится? Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» участницы конкурса красоты и таланта «Сияние Арктики» Таисия Артёмова и Ирина Высоцкая ответят на все эти вопросы.

Думаем, что многим будет интересно узнать, что Таисия Артёмова в скором времени готовится стать мамой.