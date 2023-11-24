Таисия Заикина, эндокринолог Мурманской областной детской клинической больницы: об эндокринных заболеваниях у детей и проблемах полового созревания

Патологии эндокринной системы - серьёзная проблема. К ним относятся диабет, детское ожирение, заболевания щитовидной железы.

В новом выпуске программы «МедПросвет» идёт разговор с эндокринологом Мурманской областной детской клинической больницы Таисией Заикиной.

Патологии эндокринной системы - серьёзная проблема. К ним относятся диабет, детское ожирение, заболевания щитовидной железы. О том, из-за чего могут возникнуть проблемы, о способах профилактики и лечения - в нашем новом выпуске программы «МедПросвет».

Также Таисия Заикина рассказала о проблемах полового созревания ребёнка: когда оно начинается, к чему следует быть готовым и в каких случаях следует обратиться к специалистам.