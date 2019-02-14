Так что же произошло с платёжками за ТКО? Кто вписал в них призраков? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Начало недели для сотен мурманчан выдалось недобрым. Им пришлось простоять несколько часов в очередях за справками в МФЦ. А всё потому, что горожанам пришли квитанции по квартплате, в которых и давно выписанные жильцы, и даже уже умершие. Так что же произошло с платёжками? Кто вписал в них призраков? Журналисты «Вечёрки» нашли ответы на все вопросы.

В Мурманске произошла история, которая на первый взгляд может показаться неправдоподобной. Но чем больше деталей узнаешь, тем чаще вспоминаешь бессмертные «Мертвые души» Гоголя. Только в мурманской истории фигурируют мёртвые квадратные метры. Как ушлая горожанка попыталась нажиться на развалинах дома на улице Котовского, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Что делать, если в доме сломался бойлер? Кто должен заниматься его ремонтом или заменой? За чей счёт будут проводить работы? Ответы на эти и другие вопросы читатели «Вечернего Мурманска» найдут в свежем номере своей любимой газеты.

Представьте - горит автомобиль. Бравые огнеборцы приезжают на место происшествия. И вдруг в их рядах вы видите хрупкую миниатюрную девушку в боевой форме. Скажете: «Не может быть?». Ещё как может! В этом убедились журналисты «Вечёрки», когда познакомились с 20-летней Анной Огневой. Девушка работает начальником караула в пожарно-спасательной части на Верхнеростинском шоссе, а рассказ о ней читайте в пятничном номере «Вечернего Мурманска».