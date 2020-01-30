Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, а в Мурманской области - нетВ Мурмашах появится доброжелательная поликлиника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.20 19:30

Так как же на пути за здоровьем не стать инвалидом, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Евгения Никору в Мурманской области хорошо знают. И не только как заместителя директора Кольской атомной станции. Он был депутатом горсовета Полярных Зорь, депутатом, а затем и председателем Мурманской областной Думы, заместителем губернатора региона. А в ноябре 2019 года стал главой администрации Мурманска. Евгений Викторович рассказал читателям «Вечёрки», что он думает о работе, любви и традициях.

«Вечерний Мурманск» продолжает рубрику «Строители Мурманска», в которой рассказывает о людях, строивших самый большой в мире город за полярным кругом. Многих из этой прославленной плеяды уже нет, однако, еще остались живые свидетели легендарных страниц истории. На страницах свежего номера главной городской газеты - рассказ о заслуженном строителе Российской Федерации Анатолии Вольском.

По данным прокуратуры Мурманской области, почти треть всех совершенных в регионе в 2019 году преступлений приходится на кражи. Только в Мурманске в прошлом году зарегистрировали 1615 краж, годом раньше их было 1529. В эти цифры вошли и гаражные кражи. О том, чем закончилась история одного гаражного вора, совершившего аж 22 кражи, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Психиатры считают, что чрезмерное увлечение здоровым образом жизни, не строгий контроль за граммами и километрами – это навязчивое состояние. Люди начинают напрямую зависеть от своих результатов и достижений. Всё остальное вторично. Так как же на пути за здоровьем не стать инвалидом? Надо ли сломя голову хвататься за модные тренды? Об этом читателям «Вечёрки» рассказывает врач Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Наталья Зорина.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 64 копейки, евро - почти на 74 копейки-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 143 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика