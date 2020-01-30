Так как же на пути за здоровьем не стать инвалидом, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Евгения Никору в Мурманской области хорошо знают. И не только как заместителя директора Кольской атомной станции. Он был депутатом горсовета Полярных Зорь, депутатом, а затем и председателем Мурманской областной Думы, заместителем губернатора региона. А в ноябре 2019 года стал главой администрации Мурманска. Евгений Викторович рассказал читателям «Вечёрки», что он думает о работе, любви и традициях.

«Вечерний Мурманск» продолжает рубрику «Строители Мурманска», в которой рассказывает о людях, строивших самый большой в мире город за полярным кругом. Многих из этой прославленной плеяды уже нет, однако, еще остались живые свидетели легендарных страниц истории. На страницах свежего номера главной городской газеты - рассказ о заслуженном строителе Российской Федерации Анатолии Вольском.

По данным прокуратуры Мурманской области, почти треть всех совершенных в регионе в 2019 году преступлений приходится на кражи. Только в Мурманске в прошлом году зарегистрировали 1615 краж, годом раньше их было 1529. В эти цифры вошли и гаражные кражи. О том, чем закончилась история одного гаражного вора, совершившего аж 22 кражи, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Психиатры считают, что чрезмерное увлечение здоровым образом жизни, не строгий контроль за граммами и километрами – это навязчивое состояние. Люди начинают напрямую зависеть от своих результатов и достижений. Всё остальное вторично. Так как же на пути за здоровьем не стать инвалидом? Надо ли сломя голову хвататься за модные тренды? Об этом читателям «Вечёрки» рассказывает врач Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Наталья Зорина.