Такая сильная нежность: женщины Мурманской области с онкологическими диагнозами в объективе столичного фотографа
«Как гром среди ясного неба!». Сложно подобрать метафору, которая объёмно описала бы чувство Ольги, когда врачи подтвердили женщине диагноз.
Ольга Порк, участница фотопроекта, г. Снежногорск: «Всё произошло в 2022 году. Ждала новшеств, изменений. Была весна, хорошо это помню… Но нашла уплотнение. Это уплотнение и стало «камнем», которое разделило жизнь на до и после».
Не суетиться, а искать выход даже в самых сложных ситуациях – такие принципы, пожалуй, и позволили Ольге не потерять себя. Онкологию женщина обнаружила на той стадии, когда опухоль можно было успешно удалить.
Ольга Порк, участница фотопроекта, г. Снежногорск: «Из больницы уходила с мыслью, что от меня отрезали всё ненужное и злое. Это не приговор, это болезнь, которая лечится, с этой мыслью ушла оттуда».
Прошедшие через испытания болезнью женщины сегодня стараются всячески оказывать поддержку тем, кто только встал на путь борьбы. Уже несколько лет в регионе существует группа взаимопомощи женщинам с онкологическими заболеваниями, её координацией занимается жительница Гаджиево Наталья Будько. Здесь не только вселяют веру и заряжают надеждой, но и стараются решить юридические и психологические. Вопросы.
Наталья Будько, руководитель группы взаимопомощи «Просто будь!», г. Гаджиево: «Да, за этот год мы проехали восемь городов области: мы оказали в восьми городах наш проект «Самое время жить», к которому как раз год назад мы только готовились. И спасибо каждому, кто отзывается, ведь иногда, как мне кажется, что ничего не получится. Но волшебным образом приходят люди, находятся возможности и ресурсы, а это значит, что мы идём по правильному пути».
Спектакль «Самое время жить» - лишь часть большого проекта. В рамках него была организована и фотовыставка, с портретов которой на зрителя смотрели по-настоящему счастливые женщины, нежные, но сильные – усмирившие и укротившие рак.
Немаловажным направлением группы стала и профилактическая работа. Так, в Печенгском районе реализуется программа, участницы которой интересуются женским здоровьем. И говорить о проблемах нужно - ведь это тоже процессы терапии.
Светлана Лопинцева, участница фотопроекта, г. Мурманск: «Когда я узнала о диагнозе, то было очень тяжело и страшно. Но попав в сообщество, я такая не одна, мне очень дорого то, что мы общаемся, различные встречи проводятся. Каждый день у меня не обходится без общения в группе. Нужно говорить, привлекать людей. Людям это нужно».
Через фотографию можно разговаривать по душам, в том числе и с самим собой, утверждает столичный фотограф Игорь Басангов. Фотомастер не задумываясь принял предложение принять участие в необычной фотосессии. Портреты девушек с их историями борьбы будут размещены в стенах онкологического диспансера в Мурманске.
Игорь Басангов, портретный фотограф, г. Москва: «Через фотографию, как бы просто это не казалось, этого можно достичь: когда женщина себя видит красивой, это даёт ей силу и уверенность».
Истории борьбы с онкологией, а главное, побед могут вдохновить тех, кто только столкнулся с этой болезнью лицом к лицу.