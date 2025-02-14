Такая сильная нежность: женщины Мурманской области с онкологическими диагнозами в объективе столичного фотографа

Портреты будут размещены в онкологическом диспансере столицы Заполярья. Истории успешной борьбы с раком могут стать надеждой для тех, кто только начал сражение со страшным диагнозом, уверены организаторы проекта.

«Как гром среди ясного неба!». Сложно подобрать метафору, которая объёмно описала бы чувство Ольги, когда врачи подтвердили женщине диагноз.

Ольга Порк, участница фотопроекта, г. Снежногорск: «Всё произошло в 2022 году. Ждала новшеств, изменений. Была весна, хорошо это помню… Но нашла уплотнение. Это уплотнение и стало «камнем», которое разделило жизнь на до и после».

Не суетиться, а искать выход даже в самых сложных ситуациях – такие принципы, пожалуй, и позволили Ольге не потерять себя. Онкологию женщина обнаружила на той стадии, когда опухоль можно было успешно удалить.

Ольга Порк, участница фотопроекта, г. Снежногорск: «Из больницы уходила с мыслью, что от меня отрезали всё ненужное и злое. Это не приговор, это болезнь, которая лечится, с этой мыслью ушла оттуда».

Прошедшие через испытания болезнью женщины сегодня стараются всячески оказывать поддержку тем, кто только встал на путь борьбы. Уже несколько лет в регионе существует группа взаимопомощи женщинам с онкологическими заболеваниями, её координацией занимается жительница Гаджиево Наталья Будько. Здесь не только вселяют веру и заряжают надеждой, но и стараются решить юридические и психологические. Вопросы.

Наталья Будько, руководитель группы взаимопомощи «Просто будь!», г. Гаджиево: «Да, за этот год мы проехали восемь городов области: мы оказали в восьми городах наш проект «Самое время жить», к которому как раз год назад мы только готовились. И спасибо каждому, кто отзывается, ведь иногда, как мне кажется, что ничего не получится. Но волшебным образом приходят люди, находятся возможности и ресурсы, а это значит, что мы идём по правильному пути».

Спектакль «Самое время жить» - лишь часть большого проекта. В рамках него была организована и фотовыставка, с портретов которой на зрителя смотрели по-настоящему счастливые женщины, нежные, но сильные – усмирившие и укротившие рак.

Немаловажным направлением группы стала и профилактическая работа. Так, в Печенгском районе реализуется программа, участницы которой интересуются женским здоровьем. И говорить о проблемах нужно - ведь это тоже процессы терапии.

Светлана Лопинцева, участница фотопроекта, г. Мурманск: «Когда я узнала о диагнозе, то было очень тяжело и страшно. Но попав в сообщество, я такая не одна, мне очень дорого то, что мы общаемся, различные встречи проводятся. Каждый день у меня не обходится без общения в группе. Нужно говорить, привлекать людей. Людям это нужно».

Через фотографию можно разговаривать по душам, в том числе и с самим собой, утверждает столичный фотограф Игорь Басангов. Фотомастер не задумываясь принял предложение принять участие в необычной фотосессии. Портреты девушек с их историями борьбы будут размещены в стенах онкологического диспансера в Мурманске.

Игорь Басангов, портретный фотограф, г. Москва: «Через фотографию, как бы просто это не казалось, этого можно достичь: когда женщина себя видит красивой, это даёт ей силу и уверенность».

Истории борьбы с онкологией, а главное, побед могут вдохновить тех, кто только столкнулся с этой болезнью лицом к лицу.