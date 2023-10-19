Такая верхняя одежда поможет северянам выдержать самые суровые морозы!

С таким девизом в Заполярье работает федеральный проект «Норвежская выставка» от компании «Орсо групп».

Многие северяне уже знакомы с проектом «Норвежская выставка» и уже на своём опыте ощутили все преимущества скандинавских пуховиков, канадских «Алясок», финских дублёнок, шуб и парок. Цены тоже порадуют покупателей, скидки на одежду до 70%.

Но в чём причина такого выгодного предложения?

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия признала Норвегию недружественной, норвежская компания «Бьерн Ларсон» ушла с российского рынка. А товар остался. Его хранить дорого, вывезти его невозможно. Их либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродаёт его по ценам в четыре раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Качество и разнообразие моделей удовлетворит запросы самых требовательных посетителей. Среди таких пользуется спросом норвежский бренд «Бьерн Ларсен».

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал – мембрана: не промокает и не продувает. Также у неё внутри климат-контроль. За счёт этого на улице не холодно, а в помещении не жарко».

Елена, покупательница: «Самое главное, что есть модели для девушек в разной комплектации: и для полных, и для худеньких и разной расцветки».

«Норвежская выставка» работает в Мурманске до 22 октября включительно в торговом центре «Форум» (на первом этаже) и в Оленегорске по адресу: Ленинградской проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур»).

На правах рекламы.