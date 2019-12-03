Такие маленькие, но уже готовы прийти на помощь

Дошкольники Снежногорска доказали свою преданность профессии пожарного. В зале детско-юношеской спортивной школе прошли традиционные соревнования по пожарной безопасности.

«Пожарный - героическая профессия» так называется игра, уже в трети раз объединившая воспитанников детских садов Снежногорска. Площадкой для соревнования стала детско-юношеской спортивная школа, а вот задания для малышей разработали специалисты МЧС. По мнению спасателей, игровая форма позволяет лучше всего усвоить правила пожарной безопасности.

«Напомнить детям, как себя вести во время пожара, - рассказал Игорь Мамушкин, старший прапорщик внутренней службы пожарно-спасательной части № 4, г. Снежногорск. - Всё проводится в игровой форме, дети играют, всё это запоминают».

Спортивными состязаниями пожарные не ограничиваются. Накануне новогодних праздников ещё раз придут в школы и детские сады, чтобы рассказать ученикам, что опасность могут представлять не только фейерверки, но и на первый взгляд безобидные новогодние украшения.

«Ближе к Новому году мы планируем провести беседы с ребятами о том, как себя правильно вести, потому что ёлки, гирлянды - всё это очень опасно», - рассказывает Игорь Мамушкин, старший прапорщик внутренней службы пожарно-спасательной части № 4, г. Снежногорск.

Переходящий кубок пожарного состязания достался команде «Огнеборцы» из детского сада № 7. Все ребята получили медали и дипломы за участие в игре.