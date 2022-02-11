1353 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (723), Оленегорске (172) и Североморске (133).

Для ликвидации всех ранее прошедших в мире пандемий потребовалась вакцинация. Для замедления же хода COVID-19 мало прививок, необходимо создание коллективного иммунитета. Об этом в беседе с информационным агентством URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко. Профессор добавил, что таких пандемий, как COVID-19, в мире ещё не было.

«Миллионы заболевших — никогда не было таких массовых пандемий, даже при испанском гриппе в 1917-1918 годах, после Первой мировой войны», — подчеркнул Бутенко.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сравнил COVID-19 с самыми большими эпидемиями гриппа. «По всем последствиям — экономическим, психологическим — пандемия самая большая. Плюс, смертность у коронавируса выше, чем у гриппа, по крайней мере так было у уханьского варианта и штамма «дельта». И никто не может гарантировать, что на данный патоген мы сделаем такую вакцину, что будет стерилизующий иммунитет. Такие особенности вируса, что это невозможно», — подытожил он.