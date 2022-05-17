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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.22 19:30

Такое пропустить нельзя! Мурманскому цирку «Комплимент» исполняется 35 лет

Цирк – это не только выступления диких животных и клоунов. Это ещё и виртуозные номера акробатов, гимнастов, жонглёров и многих других талантливых артистов.

Мурманскому цирку «Комплимент» исполняется 35 лет. Сейчас его участники готовятся к большому праздничному концерту, который состоится 22 мая. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» заглянула к ним на репетицию, чтобы пообщаться с молодыми артистами.

Многие любят смотреть выступления гимнастов и акробатов. Удивляются их гибкости и ловкости. Знакомьтесь, мурманский цирк «Комплимент». Более 30 человек, которые занимаются воздушной гимнастикой, эквилибристикой, акробатикой и жонглированием. По наблюдению режиссёра Татьяны Савельевой, сейчас многие дети, которые приходят к ней заниматься, мечтают стать воздушными гимнастами.

Татьяна Савельева, режиссёр народного цирка «Комплимент»: «Надо иметь хорошую гибкость, растяжку, сильные руки, хороший пресс. В процессе тренировок я им это объясняю, показываю. Мы это нарабатываем. Кто-то действительно становится воздушным гимнастом, а кто-то остаётся акробатом. Им тоже все эти качества нужны. А у кого-то потом лучше получается жонглирование. Но это в основном мальчики у нас жонглеры и эквилибристы. Это их любимые жанры».

14-летняя Елизавета Беликова одна из тех, кто мечтал о воздушной гимнастке и у неё это получилось. Девушка раньше занималась танцами, а два года назад пришла в цирк и поняла, что неслучайно. Теперь Лиза парит над сценой, показывая удивительные трюки на стропах. Она отмечает, что каждый номер - чистая импровизация.

Елизавета Беликова, воздушная гимнастка народного цирка «Комплимент»: «Перед выступлением я не испытываю никакого волнения. Это в порядке вещей. Не знаю, чувствую, что рождена для этого, поэтому получаю удовольствие от ощущения полёта».

Её коллега по цирку 11-летняя Анастасия Федорова уже 3 года занимается акробатикой. Трижды в неделю девочка приходит на занятия. Настя признается, что их коллектив хороший и с участницами она стала очень близка.

Анастасия Федорова, акробат народного цирка «Комплимент»: «Девочки добрые и весёлые. С ними никогда не бывает скучно».

Какой цирк без жонглера?! Эти ловкачи крутят всё, что им попадется в руки, как и Илья Иванов. Молодой человек в цирке с самого детства. Сейчас он самый старший в коллективе и скоро его покинет, потому что будет работать в другой профессии. Но прощаться насовсем с цирком не планирует.

Илья Иванов, жонглёр народного цирка «Комплимент»: «Цирк у меня конечно останется. Я его из жизни никогда не смогу убрать полностью, а сейчас я параллельно преподаю цирковое искусство. Мне это очень сильно нравится. И даже, если в жизни есть какие-то проблемы, то можно прийти сюда, пожонглировать и забыть обо всём. У меня это происходит именно так. Цирк - это место, где отдыхает душа».

Если вы, смотря сюжет, задались вопросом, что означает название цирка, то вот ответ. Комплимент – это жест, который артист показывает в конце номера. Он может выглядеть как поклон или поднятая вверх рука.

Сейчас артисты готовятся к большому концерту. 22 мая они покажут свои лучшие и новые номера. Раскроем небольшой секрет: вместе с ними выступят и выпускники «Комплимента» прошлых лет. Всё-таки 35 лет дата особенная. Такое пропустить нельзя.

 

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