Такого мы ещё не видели: выставка генеративной графики и анимации «11»

В культурном хабе «Контейнер-холл» Мурманска состоялось открытие выставки лаборатории абстрактной анимации и генеративной графики «11», где желающие смогут посмотреть работы художников и увидеть в них спектр человеческих эмоций.

Три месяца участники творческой лаборатории готовились представить свои работы на выставке, которая открылась в контейнер-холле. Лаборатория была организована архангельским плакат-центром и Мурманским союзом художников и проходила с октября по январь. В проекте приняли участие 11 человек, однако до конца дошли только 5.

На открытие выставки из Архангельска приехал преподаватель курса лаборатории абстрактной анимации Виктор Тяпков. Он отметил, что для участия в лаборатории ребятам нужно было изучить нодовую среду программирования, по сути, иностранный язык, для освоения которого нужно было приложить немало усилий.

Виктор Тяпков, преподаватель курса лаборатории абстрактной анимации, г. Архангельск: «Это многоцелевая нодовая среда программирования – это код, который обличён в маленькие ноты – прямоугольники, они соединяются между собой, мы получаем определенный алгоритм и на выходе получаем результат – графику или анимацию».

Благодаря своему эмоциональному состоянию и нужному алгоритму через свои работы художники смогли отразить палитру человеческих переживаний. Выставка сопровождалась аудиовизуальным перфомансом, что прибавило ей особый шарм.

Виктор Тяпков, преподаватель курса лаборатории абстрактной анимации, г. Архангельск: «Я уже в середине лаборатории понял, что у нас всё получится. А сейчас я просто доволен, счастлив. Появилось чувство облегчения, лёгкости, что мы дошли и всё состоялось».

Создавая работы, любой творец, конечно, занимается самовыражением. Виктория Алёшичева, решила принять участие в лаборатории спонтанно, говорит, что ей нравится изучать что-то новое и пробовать себя.

Виктория Алёшичева, участник лаборатории: «Это моя работа, которая состоит из четырёх работ, они в одной стилистике. Смысл у них так же один - борьба солнца и темноты. Так как у нас есть полярная, а это наболевшая проблема у всех, поэтому я хотела её изобразить вот таким образом. Как будто солнце спрятано за забором, за решёткой и оно пытается выбраться оттуда. Но изображение не выглядит устрашающе, пугающе. Хотелось показать красоту его, всё-таки процесс природный. Он красивый, необычный и он не везде. Люди с разных точек мира слетаются к нам понаблюдать за этим».

Для Мурманска такая выставка необычна. По словам северян, каждый может найти в этих картинах что-то своё, а также сумеет проникнуться эмоциями художника.

Алиса Хабарова, зритель: «Все работы очень интересные, в принципе, когда художники объяснили, что вообще здесь происходит, то у меня очень поднялся интерес к этой программе. Это даже вдохновляет, что у нас в Мурманске происходит столько интересной движухи, которой можно поучиться».

Любой желающий сможет посетить выставку до 21 января, в рамках программы так же будет проходить воркшоп по интерактивной визуализации музыки, концерт абстрактной музыки и графики и кураторские экскурсии по выставке.