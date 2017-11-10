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День за днём с «Арктик-ТВ»10.11.17 19:30

Такого в мурманском КВНе ещё не было!

Суровый военный юмор и лёгкая диалектика шуток знатоков русского языка и литературы.  А так же неловкая попытка экс-квнщиков, а ныне стендаперов, помогли вырваться в лидеры. Во Дворце Культуры имени Кирова состоялись полуфинальные игры Мурманской региональной лиги КВН.

Лучше юмористического шоу, чем КВН, в Мурманске ещё поискать надо. Даже местная версия проекта «Stand UP» не собирает столько  зрителей. Возможно, поэтому стендаперы, многие из которых выходцы клуба весёлых и находчивых, решили объединиться в команду и тряхнуть стариной. Забегая вперед, можно сказать, что полуфинал для махровых комиков с недюжим опытом вышел боком, дальше они не прошли. Но такой казус объясняется просто.

-  Я всегда говорю, что мы слабый стендап, если учитывать всероссийский уровень, - отмечает Дмитрий Амелькин, капитан команды КВН «Сборная Stand UP. Мурманск». - Нет стендапа в Мурманске лучше, чем мы, но есть стендап посильнее нашего.

А вот сборная «Факультет филологии», наоборот, сыпала шутками, да ещё и ловко вписывала в свои сценки местные реалии. За последние годы только ленивый не кинул камень в сторону  мурманского блогера Романа Глека. Вот и в этот раз передовика социальных сетей под общее ликование «вытянули» на сцену…

Суровый парни из посёлка Спутник, как истинные джентльмены, в шотландских килтах и бабочках с жюри связываться не стали, но по старой военной традиции решили задобрить зрительный зал солдатской кашей. Пол котелка гречи с тушенкой  досталось  и ведущему программы Герману  Иванову. Но кулинарная взятка едва ли помогла им пройти в финал, флотских любимчиков зрителей спасли судьи.

- Говорят, что  военные не умеют шутить. Как раз наши военные шутить и умеют, воистину! – утверждают члены команды «Суровые Парни» (п.Спутник).

В этот раз тем, кто из зрительного зала оценивает юмор,  пришлось потрудиться. На сцену вышло рекордное для полуфинала количество команд – 8. Так что обычную программу выступлений ради компактности пришлось сократить до двух номеров. Едва ли от этого сборным стало легче, зато от перемен выиграли все посетители - происходящее на сцене смотрелось, если не смешно, то стопроцентно динамично.  

- Надеюсь, что это мурманскому зрителю понравится, - говорит Алексей Шамов, руководитель Мурманской региональной лиги КВН. – Такого  никогда не было. Это элемент шоу, которое происходит здесь и сейчас на глазах зрителей. Я завидую тем людям, которые это сегодня видят. Такого в мурманском КВНе мы не делали никогда.

Представителю сборной команды КВН города Мурманска, которая блистала на телеэкранах высшей лиги придётся завидовать ещё больше, так как у тех, кто сейчас выступает на сцене, есть все шансы пожать руку Александру Маслякову. Лучшим представителям региона обещают поддержку администрации города и Дома молодежи. 

- Сегодня есть возможность победителям выезжать на региональные площадки в Сочи и Светлогорске, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска, - где можно поделиться опытом, пообщаться. Мы верим в то, что ещё одна команда по результатам побед будет играть в Высшей лиге на телеплощадке. Но для этого нужно постараться и выиграть.

Точная дата финальной игры ещё не известна, но, скорее всего, юмористическая битва на сцене «Кировки» развернется в начале декабря. Не так уж много времени остаётся на то, чтобы командам подготовиться. Перед Новым годом мы увидим выступления «Филологов», «Морской академии», «Сборной Снежногорска», команды «Регион 51» из Кировска и Апатитов, а так же «Суровых парней» и  петербуржцев из «Овощного Салата».

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