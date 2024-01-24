Плюсы аренды студии в КазаниВ Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.24 19:30

Такой цены на одежду больше точно не будет: «Норвежская выставка» - в Мурманске, Полярных Зорях и Апатитах

Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го включительно. Такой цены на одежду, отмечают организаторы, больше не будет. Поэтому лучшее время купить качественные норвежские вещи - это сейчас.

Экономические и политические контакты России и Норвегии сведены к минимуму. Такая ситуация оказывает огромное влияние на рынок одежды скандинавских брендов в нашей стране. Многие бренды его покинули, среди них «Бьёрн Ларсен», товарный остаток которого теперь представлен на «Норвежских выставках» по всей России.

Повезло и нашему региону - до 28 января включительно в Мурманске, Полярных Зорях и Апатитах будет работать выставка верхней одежды со скидками на весь ассортимент компании «Бьёрн Ларсен».

По примерным подсчётам, 2/3 Норвежских компаний верхней одежды ушли с российского рынка, среди них «Bjorn Larsen», «Luhta», «Gelasina» (Геласина).

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».

Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го включительно. Такой цены на одежду, отмечают организаторы, больше не будет. Поэтому лучшее время купить качественные норвежские вещи - это сейчас.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен»: сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо подходит для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, самое главное, ткань дышит. Внутри у неё наполнитель-пух «Дюпонт Сорона». Его можно стирать, он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Коллекции, представленные на выставке, уже почти не купить в обычных магазинах города, каждая модель практически в единичном экземпляре.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба - тёплые, красивые и удобные. Всё просто хорошо».

На этой неделе - с 24 по 28 января - норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена сразу в трёх городах по адресам: г. Мурманск, проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»); г. Полярные Зори, улица Строителей, 2а; г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары».

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:20«Из России с любовью: Астрахань». Документальный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 36 копеек, евро прибавляет почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика