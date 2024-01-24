Такой цены на одежду больше точно не будет: «Норвежская выставка» - в Мурманске, Полярных Зорях и Апатитах

Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го включительно. Такой цены на одежду, отмечают организаторы, больше не будет. Поэтому лучшее время купить качественные норвежские вещи - это сейчас.

Экономические и политические контакты России и Норвегии сведены к минимуму. Такая ситуация оказывает огромное влияние на рынок одежды скандинавских брендов в нашей стране. Многие бренды его покинули, среди них «Бьёрн Ларсен», товарный остаток которого теперь представлен на «Норвежских выставках» по всей России.

Повезло и нашему региону - до 28 января включительно в Мурманске, Полярных Зорях и Апатитах будет работать выставка верхней одежды со скидками на весь ассортимент компании «Бьёрн Ларсен».

По примерным подсчётам, 2/3 Норвежских компаний верхней одежды ушли с российского рынка, среди них «Bjorn Larsen», «Luhta», «Gelasina» (Геласина).

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».

Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го включительно. Такой цены на одежду, отмечают организаторы, больше не будет. Поэтому лучшее время купить качественные норвежские вещи - это сейчас.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен»: сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо подходит для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, самое главное, ткань дышит. Внутри у неё наполнитель-пух «Дюпонт Сорона». Его можно стирать, он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Коллекции, представленные на выставке, уже почти не купить в обычных магазинах города, каждая модель практически в единичном экземпляре.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба - тёплые, красивые и удобные. Всё просто хорошо».

На этой неделе - с 24 по 28 января - норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена сразу в трёх городах по адресам: г. Мурманск, проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»); г. Полярные Зори, улица Строителей, 2а; г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары».

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