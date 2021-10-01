Такой ранний «дебют» гриппа в Мурманской области совсем нетипичен для сентября

Промозглый ветер, дожди и сырость – такими вещами северян не напугать, однако, вот чего действительно стоит опасаться, так это ожидаемого обострения сезонных заболеваний. ОРВИ и грипп не за горами, инфекции уже начали своё наступление, отмечают эпидемиологи.

Марина Ермакова, заместитель руководителя управления Роспотребанадзора по Мурманской области: «У нас за прошлую неделю по Мурманской области было зарегистрировано более 8,5 тысячи острых респираторных вирусных инфекций. Но сейчас несколько темп регистрации уже снизился, если посмотреть на неделю перед этим, то у нас было более 9 тысяч случаев заболевания».

Скученность – один из основных факторов, провоцирующих вирусную экспансию. На данный момент особенно высоки показатели заболеваемости среди детей, однако, профилактические мероприятия в школах, заметно тормозят распространение инфекций. По словам специалистов управления Роспотребанадзора, уборка помещений с дезсредствами, использование рециркуляторов воздуха и настороженность самих педагогов дополнительно оберегают здоровье маленьких северян. За сентябрь на дистанционное обучение было переведено всего 8 классов по всей области.

По словам экспертов, согласно данным мониторинга возбудителей ОРВИ, не только в Заполярье, но и по всей стране уже зафиксированы случаи заболеваемости гриппом. Такой ранний «дебют патогена» оказался совсем нетипичен для сентября.

Марина Ермакова, заместитель руководителя управления Роспотребанадзора по Мурманской области: «У нас пошла регистрация случаев гриппа. Это грипп AH3N2. Как вы помните, в прошлом году грипп не регистрировался, его не было вообще в Мурманской области, были единичные случаи на территории России, и вообще единичные случаи были в мире».

В прошлом году врачам удалось привить 60% населения от гриппа, что обеспечило хорошую иммунную прослойку. Также свою роль сыграли ковидные ограничения и последовавшие за ними локдауны. Сейчас большая часть людей лишена какого-либо антигриппозного иммунитета, да и коронавирус тоже никуда не делся. Потенциально, перекрёстное заражение может привести к очень тяжёлым последствиям для организма, поэтому необходимо, чтобы как можно больше людей сделали прививки и от гриппа, и от COVID-19. Интервал между вакцинами должен составлять не менее месяца.