Тактические учения вертолётной эскадрильи Северного флота показали боеготовность экипажей

Экипажи МИ-8 на полигоне Лумбовка выполнили перебазирование и уничтожили позиции условного врага.

Во время вылетов лётчики поразили наземные объекты с помощью неуправляемых авиационных ракет и стрелково-пушечного оружия. Все цели были поражены с расстояния от 500 до 3 тысяч метров с малых и даже предельно малых высот.

Выполнение задач осложнял рельеф местности, который приходилось огибать для скрытого перемещения.

Роман Аглиулин, начальник штаба вертолётной эскадрильи: «В рамках лётно-тактического учения за 2024 учебный год лётные экипажи отработали практические пуски на авиационном полигоне с применением авиационных средств поражения. Учебные цели все поражены. Экипажи вернулись на аэродром базирования без замечаний».