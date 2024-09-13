Тактико-специальные занятия по задержанию и нейтрализации участников незаконного вооруженного формирования прошли успешно

В столице Заполярья сотрудники СОБР Росгвардии провели масштабные тактико-специальные занятия по задержанию и нейтрализации участников незаконного вооруженного формирования.

Учения проходили в течение нескольких дней. В них также приняли участие представители других силовых ведомств региона.

Спецназовцы отрабатывали практические действия по пресечению распространения наркотических средств, задержанию транспортных средств с условными вооруженными преступниками, а также обнаружению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп.

Все поставленные перед участниками задачи были выполнены в полном объёме.