Тактильные книги на саамскую тему смастерили учителя-дефектологи для слепых и слабовидящих детей

Мурманская библиотека для слепых и слабовидящих подвела итоги конкурса, где определили лучшую тактильную книгу, сделанную своими руками на саамскую тему. Эти книги необычны, в них можно потрогать пушистых оленей, песцов и зайцев. Увидеть необычные издания смогла и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Людмила Дубровская и Мария Браженко, две сестры. Они не просто педагоги-дефектологи, но и представители коренного народа саами, поэтому, узнав о краеведческом конкурсе на лучшую тактильную книгу, сразу решили, что нужно в нём участвовать. Их саамская сказка, повествующая о бедном и богатом братьях, заняла первое место. Одним из основных критериев, по которым жюри оценивало совместное творчество мастериц, стали материалы, которые у незрячих и слабовидящих детей вынужденных читать кончиками пальцев вызывают ассоциации с реальными предметами.

- Мы использовали и мех, и фетр и палочки от мороженого, и наволочку, - рассказывает Людмила Дубровская, воспитатель ДОУ № 82. - Всё шло в ход, даже вот сетка из-под картофельного мешка.

Книжный конкурс объединил специалистов-дефектологов со всего Мурманска и области. На творческой площадке педагоги смогли поделиться опытом с коллегами, рассказать о своих методиках и дидактических приёмах, которые помогут детям с нарушением зрения вести полноценную жизнь, наравне со здоровыми сверстниками.

- Было бы конечно хорошо, и об этом мы постоянно говорим, чтобы работы, о которых мы сегодня говорим, наверняка интересные, - считает Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. - По итогам этого года мы собираемся издать сборник этих работ.

Участники встречи смогли познакомиться с новинками специальной литературы, которую можно использовать на занятиях и мастер-классах с детьми с ограниченными возможностями здоровья.