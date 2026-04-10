Талантливо, самобытно и смело - «НаМОДнение»-2026

Ценители стиля представят около сорока коллекций. За каждой из них своя история и кропотливый процесс создания.

Фестиваль «НаМОДнение» - перспективный старт для молодых стилистов. Здесь дизайнеры, художники и модельеры могут заявить о себе и реализовать уникальные авторские проекты.

Вот уже более 20 лет показы проходят в Мурманском областном художественном музее и ежегодно объединяют участников из разных регионов страны. История фестиваля берёт начало с двухтысячного года.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Первоначально это была молодёжная акция, придуманная Татьяной Высоцкой. И слово «намоднение» ей принадлежит. Это была сначала игра, во время которой создавались костюмы из картона, из пластика, чего угодно, а вот с 2000 года - это настоящий фестиваль».

Никола Селивёрстов – выходец из творческой семьи. С детства юноша вдохновлялся достижениями мамы и развивал свои художественные способности. Полтора года назад молодой человек посмотрел сериал «Кристобаль Баленсиага» и окончательно определился с будущим призванием – поступил в колледж Петербургской моды на дизайнера одежды. Над своей коллекцией Никола трудился три месяца.

Никола Селиверстов, модельер, участник фестиваля «НаМОДнение-2026»: «У меня коллекция апсайклинг, я её шил из старых вещей».

Модели, которые представят коллекцию начинающего стилиста,его хорошие знакомые. Одной из них стала одногруппница Юля, для которой визит в Мурманск стал первым. Девушка уверена, чтобы наряд запомнился зрителю, важно эффектно его преподнести.

Юлия Нечаева, модель: «Главное, уверенность, уверенно пройтись, посмотреть, немножечко пофлиртовать и всё!».

А Елизавета Конюхова погрузилась в мир моды ещё в семилетнем возрасте, но серьёзно развиваться в этом деле начала относительно недавно. Её коллекция вдохновлена красотами Алтая и образом женщины в кардигане цвета фуксии, с которой девушка познакомилась во время одной из поездок в Сибирь.

Елизавета Конюхова, модельер, участник фестиваля «НаМОДнение-2026»: «Я вспомнила о ней и решила создать коллекцию на основе образа этой женщины, на основе того, как она одевалась. Эта коллекция отражает глубинку нашей России».

Для юных творцов «НаМОДнение» - это поле для профессионального роста. Абсолютные победители фестиваля получат сертификаты на стажировки в домах моды и мастерских ведущих дизайнеров страны.